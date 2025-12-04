Iniciaron los trabajos de campo del Plan Director de Desagües Pluviales en Azul

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para suspender el Decreto de Emergencia Económica.
Esta mañana comenzaron las tareas de campo correspondientes al Plan Director de Desagües Pluviales Urbanos en la zona de Av. Perón y Burgos, iniciativa acordada entre el Municipio de Azul y la Facultad de Ingeniería de la UNLP, a partir de un convenio firmado por el intendente Nelson Sombra y el decano Marcos Daniel Actis.
En esta primera instancia se efectuaron labores de relevamiento de conductos pluviales con el fin de obtener información técnica precisa que permita avanzar en el diseño y optimización del plan maestro. Las tareas fueron supervisadas por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale.
El Plan Director abarcará la totalidad del territorio municipal, incluyendo los sistemas de desagües de todas las cuencas involucradas. Para ello, el Departamento de Hidráulica de la Facultad trabaja en la construcción de un modelo hidrológico e hidráulico capaz de simular el funcionamiento de los sistemas pluviales de la ciudad. Esta herramienta permitirá evaluar las obras existentes, proyectar nuevas intervenciones y elaborar mapas de peligrosidad ante inundaciones de distinta severidad.
El proyecto también contempla la creación de una base de datos cartográfica, un modelo digital de elevaciones, un inventario detallado de la infraestructura pluvial actual y un estudio hidrológico de las cuencas urbanas. Además, se realizará una simulación hidrológica e hidráulica de toda la red de desagües mediante un modelo matemático.
El plazo previsto para la entrega del plan es de nueve meses desde la firma del convenio —ocurrida hace dos meses— y la inversión destinada asciende a 80 millones de pesos.
El intendente Sombra recibió a entidades rurales para analizar el estado de los caminos del Partido
El encuentro buscó generar consensos y avanzar en una nueva reglamentación que mejore el mantenimiento de la red vial rural.
Capacitación en información turística para el personal de La Parrillita en la Ruta 3.
El Gobernador ratificó la necesidad de que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento
La Ley de Financiamiento es fundamental para que la provincia cumpla con sus obligaciones.
Con reconocimientos y emoción.
Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3
Ya son dos los fallecidos.
El ilícito fue cometido en 2022.
Choque en calles Constitución y Bolívar
El hombre que circulaba en la moto fue llevado al nosocomio local.
Una jornada de testeo voluntario, actividades preventivas y propuestas participativas se realizó esta mañana en el Complejo Cultural San Martín por el Día Mundial de Respuesta al VIH.
Según informaron la investigación en torno al hecho continúa.
Accidente vial en calles San Martín y Castellar: dos jóvenes fueron llevados al hospital
Los vehículos involucrados fueron una moto y un camión.