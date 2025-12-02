Siguen las capacitaciones en información turística

Hoy se llevó a cabo una nueva instancia de capacitación en información turística destinada al personal del emprendimiento gastronómico La Parrillita, ubicado en la estación de servicio Puma sobre la Ruta Nacional N.º 3.

La actividad se desarrolló en el marco del programa impulsado por la Dirección de Turismo y estuvo a cargo del titular del área, Pedro Stancanelli, quien brindó herramientas clave para la atención de visitantes, con el objetivo de optimizar la orientación y el acompañamiento a turistas que transitan por el corredor.

Durante el encuentro se abordaron los principales atractivos, recursos y servicios turísticos del Partido, junto con recomendaciones para mejorar la experiencia de quienes consultan en el lugar.

Además, se trabajó en el uso de la plataforma digital de información turística local, accesible a través de un código QR, que permite a las personas acceder de manera rápida y sencilla a datos actualizados sobre propuestas, lugares de interés y eventos.





