Trabajadores de Corredores Viales denuncian despidos, indemnizaciones insuficientes y un futuro laboral incierto

La finalización de la concesión de Corredores Viales, prevista para este 30 de junio, mantiene en un clima de profunda incertidumbre a los trabajadores de la estación de peaje de Hinojo, quienes denuncian que fueron cesanteados sin precisiones sobre su continuidad laboral y cuestionan las condiciones en las que se llevaron adelante las desvinculaciones.



Si bien en un primer momento trascendió que la empresa había abonado las indemnizaciones correspondientes por los años de antigüedad, trabajadores afectados desmintieron esa versión y sostienen que la realidad es muy diferente.



“Corredores Viales no indemnizó a ningún compañero como corresponde. Lo que nos dieron fue una ‘gratificación’, calculada sobre un sueldo muy bajo, congelado desde hace dos años y sin paritarias. Además, ese monto será abonado en 12 cuotas”, expresó uno de los empleados afectados.



Según indicaron, la medida deja sin trabajo a unas 120 familias, que hoy enfrentan un escenario de incertidumbre ante la falta de definiciones sobre posibles reincorporaciones por parte de la futura concesionaria.



El cambio de concesión forma parte del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional para distintos corredores viales. En ese marco, la nueva empresa avanzaría con un esquema de modernización tecnológica que contempla la ampliación de los sistemas TelePASE y free flow, reduciendo la necesidad de personal para el cobro manual en las estaciones de peaje.



Los nuevos pliegos prevén la implementación progresiva de estas tecnologías en corredores que incluyen las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de accesos a la Ciudad de Buenos Aires.



Mientras tanto, los trabajadores aguardan la llegada de los telegramas de despido y una eventual convocatoria por parte de la empresa que asumirá la concesión, aunque hasta el momento no existen certezas sobre cuántos empleados podrán ser reincorporados durante la transición.



“La única verdad es que dejan sin trabajo a 120 familias y con un futuro lleno de incertidumbres y preocupaciones”, manifestaron los trabajadores, quienes reclaman que se visibilice su situación y se respeten sus derechos laborales.