Avanzan las gestiones por el nuevo puente y obras hídricas

Durante esta jornada en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión con el subsecretario bonaerense de Recursos Hídricos Néstor Álvarez con el objetivo de avanzar en distintas cuestiones vinculadas a infraestructura y saneamiento.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale.

En el encuentro se trabajó en las gestiones previas a la licitación del nuevo puente sobre el Arroyo Azul, una obra estratégica para la conectividad y la seguridad vial de la ciudad.

A su vez, se abordó el proyecto de ampliación de la red de cloacas en el barrio Pinasco.

Por otra parte, se destacó el compromiso de la Provincia de Buenos Aires de aportar horas de maquinaria para la limpieza de la Cuenca Baja del Arroyo Azul, intervención que comenzará en los próximos días y que se enmarca en las acciones preventivas ante la llegada del fenómeno de “El Súper Niño”.