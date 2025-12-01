Los bancos atenderán al público de 8 a 13 horas durante el verano

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un cambio en los horarios de atención al público de las entidades bancarias durante la temporada estival. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial durante el fin de semana.

El nuevo esquema regirá desde hoy, lunes 1º de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026 en La Plata y en todos los municipios de la Provincia que decidan adherir. Sin embargo, debido a que la normativa se publicó a última hora del sábado, el nuevo horario aún no impactará en la operación de los bancos, que por el momento continuarán atendiendo en su franja habitual.

Cómo será la atención durante el verano

De acuerdo con lo dispuesto por el decreto, el personal bancario trabajará de 7:45 a 15:15, mientras que la atención al público será de 8 a 13. El cambio alcanza a todas las entidades bancarias —públicas y privadas— que adopten esta modalidad estival.

No obstante, hasta que la implementación sea efectiva, seguirá vigente el horario tradicional de 10 a 15.