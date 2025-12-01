Los bancos atenderán al público de 8 a 13 horas durante el verano

Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3
Ya son dos los fallecidos.
La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.Información general01/12/2025NdA
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un cambio en los horarios de atención al público de las entidades bancarias durante la temporada estival. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial durante el fin de semana.
El nuevo esquema regirá desde hoy, lunes 1º de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026 en La Plata y en todos los municipios de la Provincia que decidan adherir. Sin embargo, debido a que la normativa se publicó a última hora del sábado, el nuevo horario aún no impactará en la operación de los bancos, que por el momento continuarán atendiendo en su franja habitual.
Cómo será la atención durante el verano
De acuerdo con lo dispuesto por el decreto, el personal bancario trabajará de 7:45 a 15:15, mientras que la atención al público será de 8 a 13. El cambio alcanza a todas las entidades bancarias —públicas y privadas— que adopten esta modalidad estival.
No obstante, hasta que la implementación sea efectiva, seguirá vigente el horario tradicional de 10 a 15.
Ya son dos los fallecidos.
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Por Lucas Moyano, Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
Acompañaron en el acto familiares y amigos de las víctimas.
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
El detenido quedó alojado en dependencia policial.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Afortunadamente los tres están fuera de peligro.
Con reconocimientos y emoción.
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Ya son dos los fallecidos.
El caso quedó esclarecido.
La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.
El ilícito fue cometido en 2022.