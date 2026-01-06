Comenzó la programación de “Verano Azul” con múltiples actividades gratuitas en el Balneario

Choque frontal en la Ruta 3: dos personas fallecidas y una menor hospitalizada
A lo largo de enero, la iniciativa ofrece propuestas deportivas y recreativas para todas las edades.
Ayer, en el Balneario Municipal y sectores aledaños, dio inicio la programación de la iniciativa “Verano Azul”, impulsada por la comuna, que se desarrollará durante todo el mes de enero con una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas gratuitas, destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades.
Durante la jornada inaugural, se dictaron clases de canotaje en la zona del arroyo del Camping Municipal, actividad que continuará los miércoles y viernes, de 9 a 11. Además, se llevó a cabo un encuentro de ritmos latinos, que se repetirá los miércoles, a las 19, y en la cancha de beach vóley se realizó newcom, disciplina que también se practica los miércoles y viernes, de 18:30 a 20.
En tanto, hoy martes comenzó la colonia para adultos mayores, que se desarrollará también los jueves y viernes, de 9 a 11, en Playa Chica. Asimismo, en la Pista de Atletismo tuvo lugar una propuesta de preparación física general, que se brinda los jueves, de 10 a 11.
Por la tarde, se suman las siguientes actividades:
Entrenamiento funcional: martes y jueves, de 18 a 19, en la cancha de beach vóley.
Beach vóley: martes y jueves, de 18:30 a 20, en la cancha de la disciplina.
Ajedrez: martes y jueves, a las 19, en la Pileta Municipal.
Aquagym: martes y jueves, de 16:15 a 17:15, en la Pileta Municipal.
Cabe recordar que el cronograma también incluye aquadance los jueves, de 19:30 a 20:30, en la Pileta Municipal; y tejo y fútbol tenis los sábados y domingos, de 17 a 19, en Playa Chica.
Por consultas y para el retiro de fichas médicas, las personas interesadas deberán dirigirse a la Dirección de Deportes (Av. 25 de Mayo y San Martín), de lunes a viernes, de 8 a 14.
Propuesta en las localidades
En Chillar, el programa contempla escuela de natación, aquagym, beach vóley, tejo y fútbol tenis.
En Cacharí, las actividades se desarrollan en el Camping Municipal los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20, con propuestas de beach vóley, tejo y entrenamiento funcional.
Además, se ofrece una escuela de triatlón, cuyas inscripciones se realizan a través de la línea telefónica 2281-584874.
Para más información y/o inscripciones, las personas interesadas deberán acercarse a la Delegación Municipal correspondiente, de lunes a viernes, de 8 a 14.
