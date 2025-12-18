Guía de Papá Noel para evitar que el “regalo envenenado” vacíe tus cuentas este diciembre.
Cerraron los talleres anuales de la Dirección de Políticas Juveniles en Casa Juve
Con propuestas orientadas a la inclusión y al fortalecimiento artístico, jóvenes participantes recibieron sus certificados.Información general18/12/2025NdA
Ayer, en el Centro Juvenil “Casa Juve”, se llevó a cabo el acto de cierre de los talleres anuales impulsados por la Dirección de Políticas Juveniles, con la entrega de certificados a las y los participantes que completaron las distintas propuestas formativas desarrolladas durante el año.
En la ocasión, finalizó la capacitación en Lengua de Señas Argentinas, dictada por Emilia Zaffora con la colaboración de Stella Palma, una iniciativa orientada a promover la inclusión y favorecer la comunicación con personas sordas. Al concluir el taller, recibieron sus certificados de finalización Sabrina Baqueiro, Marian Alonso, Mariana Cuccaro, Maio Adriel Panique Rodríguez, Camila Acosta, Maitena Coronel, Zara Ayelén Kuo, Naiara Valentina Domínguez Blando, Mora Arrúa, Santiago Tomás Di Bella y Adolfina Mora Minvielle.
Asimismo, culminó el curso de Rap, a cargo de la profesora de Lengua y Literatura Eugenia Molina, un espacio de fortalecimiento artístico que permitió trabajar herramientas vinculadas a la métrica, las rimas y la escritura, fomentando la creatividad y la expresión juvenil. En este caso, obtuvieron sus certificados Pedro Guzmán, Thiago Aquino, Newen Ramírez, Martina Imerso y Juan Pablo Nahuel Corezza.
Del acto de cierre participó la directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, quien acompañó la entrega de certificados y destacó la importancia de sostener estos espacios de formación, inclusión y expresión para las juventudes de la comunidad.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.
El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.
Incendio de un colectivo
Inmediatamente advirtieron que el micro se estaba prendiendo fuego.
Azul recuperó más de 15 toneladas de residuos electrónicos en las jornadas RAEE 2025
Azul logró recuperar más de 22 mil kilos de residuos electrónicos durante 2025, reduciendo su impacto ambiental y potenciando la reutilización tecnológica.
El operativo se realizó en conjunto con efectivos de Trenque Lauquen.
El hecho ocurrió en Azul.
Accidente de tránsito en Ruta 51
Dos vehículos involucrados en el siniestro.
Allanamiento y detención por robo agravado
El joven quedó a disposición de la justicia.
Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.
La falla habría ocurrido en el sistema eléctrico del auto.
Finalizó el curso de árbitro provincial de fútbol organizado por la Asociación Azuleña de Árbitros
Con la capacitación a cargo de un instructor nacional, se entregaron certificaciones.
Los jóvenes solo recibieron heridas leves.