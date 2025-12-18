Cerraron los talleres anuales de la Dirección de Políticas Juveniles en Casa Juve

Ayer, en el Centro Juvenil “Casa Juve”, se llevó a cabo el acto de cierre de los talleres anuales impulsados por la Dirección de Políticas Juveniles, con la entrega de certificados a las y los participantes que completaron las distintas propuestas formativas desarrolladas durante el año.

En la ocasión, finalizó la capacitación en Lengua de Señas Argentinas, dictada por Emilia Zaffora con la colaboración de Stella Palma, una iniciativa orientada a promover la inclusión y favorecer la comunicación con personas sordas. Al concluir el taller, recibieron sus certificados de finalización Sabrina Baqueiro, Marian Alonso, Mariana Cuccaro, Maio Adriel Panique Rodríguez, Camila Acosta, Maitena Coronel, Zara Ayelén Kuo, Naiara Valentina Domínguez Blando, Mora Arrúa, Santiago Tomás Di Bella y Adolfina Mora Minvielle.

Asimismo, culminó el curso de Rap, a cargo de la profesora de Lengua y Literatura Eugenia Molina, un espacio de fortalecimiento artístico que permitió trabajar herramientas vinculadas a la métrica, las rimas y la escritura, fomentando la creatividad y la expresión juvenil. En este caso, obtuvieron sus certificados Pedro Guzmán, Thiago Aquino, Newen Ramírez, Martina Imerso y Juan Pablo Nahuel Corezza.

Del acto de cierre participó la directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, quien acompañó la entrega de certificados y destacó la importancia de sostener estos espacios de formación, inclusión y expresión para las juventudes de la comunidad.