Juego clandestino en Azul: tres detenidos

Avance de una investigación penal por juego clandestino y asociación ilícita.

Se remarca la importancia de reforzar las acciones de prevención de la ludopatía, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, un fenómeno que genera creciente preocupación por la facilidad de acceso a las apuestas online.

En ese marco, este viernes alrededor de las 18 horas, se informó el resultado de actuaciones vinculadas a la causa caratulada “Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) y Juego clandestino (art. 301 bis del Código Penal)”, con intervención de la UFI Nº 13, a cargo del Adrián Peiretti, y del Juzgado interviniente a cargo del Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul.

Las diligencias se desarrollaron en dos domicilios de esta ciudad: calle 100 al 1200 y en Pasaje 2 y calle Rivas. Como resultado, fueron detenidos Ángel Jesús Brondino (38), Cristian Alejandro Brondino (35) y Rocío Brondino (30).

Según se informó oficialmente, la investigación tuvo origen en una denuncia radicada el 16 de julio de 2024 por una persona que atravesaba una recaída en su adicción al juego online. La víctima manifestó haber gastado aproximadamente un millón de pesos en pocos días, adquiriendo fichas de juego a Rocío Brondino, quien —de acuerdo a la pesquisa— cumplía el rol de “cajera” dentro de una red clandestina denominada “Flor de Plata”.

Las tareas investigativas permitieron establecer que se recibían numerosas transferencias diarias de distintos clientes de Azul, y que los montos más elevados eran derivados a administradores de la red ya identificados, con domicilio en Lomas de Zamora y Lanús.

Este tipo de procedimientos no solo apuntan a combatir el delito organizado vinculado al juego ilegal, sino también a proteger a los sectores más vulnerables, en particular a los menores de edad, frente a una adicción que avanza silenciosamente a través de plataformas digitales y redes clandestinas.

La ludopatía en chicos y adolescentes genera consecuencias graves a nivel emocional, familiar y social, por lo que se insiste en la necesidad de concientización, control y acompañamiento temprano, además del rol fundamental de las familias y las instituciones educativas.



Líneas de ayuda gratuitas

Ante situaciones de consumo problemático o adicción al juego, se recuerda que se encuentran disponibles líneas de asistencia gratuitas y confidenciales:

• Línea Nacional de Adicciones (141): atención anónima y gratuita, las 24 horas, todos los días, en todo el país.

• Provincia de Buenos Aires (0800-444-4000): atención permanente durante todo el año para orientación, escucha y derivación.