La obra se realizó con una inversión superior a los 130 millones de pesos en el marco del Programa Especial de Emergencia Educativa y será presentada con un acto y un recital de piano.
Juego clandestino en Azul: tres detenidos
La investigación comenzó en el año 2024.Información general20/12/2025NdA
Avance de una investigación penal por juego clandestino y asociación ilícita.
Se remarca la importancia de reforzar las acciones de prevención de la ludopatía, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, un fenómeno que genera creciente preocupación por la facilidad de acceso a las apuestas online.
En ese marco, este viernes alrededor de las 18 horas, se informó el resultado de actuaciones vinculadas a la causa caratulada “Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) y Juego clandestino (art. 301 bis del Código Penal)”, con intervención de la UFI Nº 13, a cargo del Adrián Peiretti, y del Juzgado interviniente a cargo del Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul.
Las diligencias se desarrollaron en dos domicilios de esta ciudad: calle 100 al 1200 y en Pasaje 2 y calle Rivas. Como resultado, fueron detenidos Ángel Jesús Brondino (38), Cristian Alejandro Brondino (35) y Rocío Brondino (30).
Según se informó oficialmente, la investigación tuvo origen en una denuncia radicada el 16 de julio de 2024 por una persona que atravesaba una recaída en su adicción al juego online. La víctima manifestó haber gastado aproximadamente un millón de pesos en pocos días, adquiriendo fichas de juego a Rocío Brondino, quien —de acuerdo a la pesquisa— cumplía el rol de “cajera” dentro de una red clandestina denominada “Flor de Plata”.
Las tareas investigativas permitieron establecer que se recibían numerosas transferencias diarias de distintos clientes de Azul, y que los montos más elevados eran derivados a administradores de la red ya identificados, con domicilio en Lomas de Zamora y Lanús.
Este tipo de procedimientos no solo apuntan a combatir el delito organizado vinculado al juego ilegal, sino también a proteger a los sectores más vulnerables, en particular a los menores de edad, frente a una adicción que avanza silenciosamente a través de plataformas digitales y redes clandestinas.
La ludopatía en chicos y adolescentes genera consecuencias graves a nivel emocional, familiar y social, por lo que se insiste en la necesidad de concientización, control y acompañamiento temprano, además del rol fundamental de las familias y las instituciones educativas.
Líneas de ayuda gratuitas
Ante situaciones de consumo problemático o adicción al juego, se recuerda que se encuentran disponibles líneas de asistencia gratuitas y confidenciales:
• Línea Nacional de Adicciones (141): atención anónima y gratuita, las 24 horas, todos los días, en todo el país.
• Provincia de Buenos Aires (0800-444-4000): atención permanente durante todo el año para orientación, escucha y derivación.
Recorrida oficial por la empresa South Post, dedicada a logística y e-commerce
La empresa opera con una flota de 25 camionetas y presta servicios en Azul, Chillar, Cacharí y Tapalqué.
Guía de Papá Noel para evitar que el “regalo envenenado” vacíe tus cuentas este diciembre.
Cerraron los talleres anuales de la Dirección de Políticas Juveniles en Casa Juve
Con propuestas orientadas a la inclusión y al fortalecimiento artístico, jóvenes participantes recibieron sus certificados.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.
El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.
Accidente en ruta 3 km 269
Afortunadamente las lesiones no son de gravedad.
Ocurrió en el barrio Villa Piazza norte.
La motociclista resultó con heridas leves.
Siniestro vial en Av. 25 de Mayo y calle 3
La causa quedó en manos de la UFI 6 del Departamento Judicial Azul.
Se realizó el sorteo de lotes con servicios
Para los barrios Chacras de Bruno y SOCOA.
Comenzó a funcionar una nueva unidad del transporte público entre Azul y Cacharí
Se trata de un minibús más moderno y confortable que presta servicio de lunes a viernes, con nuevos horarios y tarifas diferenciadas.
Allanamiento en Olavarría por comercialización ilegal de fauna silvestre: secuestran aves y tortugas
Además informaron que hay una persona detenida identificada como Sharon ilocio.