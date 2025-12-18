Finalizó el curso de árbitro provincial de fútbol organizado por la Asociación Azuleña de Árbitros

Ayer, en el Salón Cultural, se realizó el acto de cierre del curso de árbitro provincial de fútbol organizado por la Asociación Azuleña de Árbitros (A.A.A.), con el auspicio del Municipio.

La capacitación estuvo a cargo del instructor nacional Rubén Fabián Billegas y tuvo como objetivo la formación y actualización en las Reglas de Juego 2025/26, brindando herramientas teóricas y prácticas para el desempeño arbitral en el ámbito provincial.

Durante el encuentro se entregaron certificados a quienes alcanzaron los objetivos establecidos en el curso, acreditándolos oficialmente como árbitros provinciales de fútbol. En ese marco, recibieron su certificación Lucas Barbalat, Felipe Castillo, Brahian Juárez, Esteban Lucero, Atilio Luffi, Diego Miño, Raúl Piazza, Rolando Rafael Suárez y Germán Castro.

Asimismo, se otorgaron certificados de participación correspondientes a la capacitación y actualización de las reglas de juego, en el marco del plan de estudios del curso. En esta instancia fueron certificados Marilin Borda, Santiago Bratanich, Lucas Díaz, Franco Bautista, Josías Guerrero, Elías Nicolás Kollinger, Carlos Kromm, Jonathan Lamas, Andrés Lemos, José Marzón, Francisco Pedernera, Lucila Sol Monroy, Facundo Pereyra, Franco Raidigos, Abril Roldán, Marcelo Vera y Antonio Zacarías.

En representación de la comuna, acompañó el desarrollo y cierre de la actividad la directora de Pymes, Cooperativas y Emprendedores, Silvia Casares, quien destacó la importancia de estas instancias formativas para el fortalecimiento del deporte local y regional.





