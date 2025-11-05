La Escuela Municipal de Ajedrez se destacó en la novena fecha del Prix del Centro

El pasado domingo, en la ciudad de Lincoln, se disputó la novena fecha del Prix del Centro, donde los representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul tuvieron una sobresaliente participación que les permitió mantenerse en la segunda posición entre más de treinta instituciones de toda la provincia de Buenos Aires.

El certamen reunió a 139 jugadores de distintas edades provenientes de Azul, Pergamino, Pehuajó, Olavarría, 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, Ranchos, Saladillo, Junín, Lincoln, General O’Brien, Chivilcoy, Bragado, Rauch, Carlos Casares, Las Flores, Henderson, Venado Tuerto, Chacabuco, Tres Algarrobos y Pigüé.

En la categoría Sub 8, se impuso Joaquín De Mingo (Lincoln) con 5 puntos sobre 7 posibles.

En Sub 10, el azuleño Agustín Barbosa se consagró primero con 6,5 puntos sobre 7, seguido por Gino Caverlotti y Tomás Haedo (Lincoln). También se destacaron los azuleños Juan Bautista Bossi, Dante Long y Sahira Verón.

En Sub 12, el campeón argentino Tomás Casquero obtuvo el primer lugar con 6,5 puntos, escoltado por Dante Marziotti, de Azul, con 5,5. Briana Kuitert fue la mejor dama de la categoría, acompañada por Bautista Verón, ambos también representantes locales.

En Sub 15, el triunfo fue para Benjamín Pavón (Junín) con 6 puntos, mientras que Nicolás Gorga (Azul) se ubicó octavo, seguido por Ian Levigna.

En Sub 18, el campeón fue Adriano Imbriaco con 5 puntos.

En la categoría Libres, Rafael Stefano (Chacabuco) se quedó con el primer puesto con 6,5 puntos, y Hernán Ponce, de Azul, alcanzó la posición 23°.

Finalmente, en Sénior, el azuleño Gustavo Godoy se consagró ganador con 5 puntos sobre 7 posibles.

Próximas participaciones

La décima y última fecha del Prix del Centro se llevará a cabo el 30 de noviembre en 25 de Mayo. Antes, el 9 de noviembre, los jugadores azuleños competirán en la jornada final del Prix Mar y Sierras en Rauch, donde se entregarán los premios anuales a los mejores de cada división.

Por último, el 23 de noviembre se realizará en Tigre la final provincial Interligas por categorías, evento para el cual la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul cuenta con diez jugadores clasificados.