Se realizó una nueva edición de la Copa Potrero

El sábado por la tarde se llevó a cabo una nueva edición de la Copa Potrero, un encuentro deportivo que tuvo lugar en el predio ubicado en las calles Cabo González y General Paz, en el barrio San Francisco.

Durante la jornada se disputaron distintos encuentros correspondientes a las categorías formativas, tanto femeninas como masculinas. En esta oportunidad participaron:

Femenino: Sub 10, Sub 12 y Sub 14

Masculino: Sub 10, Sub 12 y Sub 14

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas actividades que promueven la inclusión, el deporte barrial y el desarrollo de las infancias y juventudes en distintos sectores de la ciudad.