Se realizó una nueva edición de la Copa Potrero

El sábado por la tarde se llevó a cabo una nueva edición de la Copa Potrero, un encuentro deportivo que tuvo lugar en el predio ubicado en las calles Cabo González y General Paz, en el barrio San Francisco.
Durante la jornada se disputaron distintos encuentros correspondientes a las categorías formativas, tanto femeninas como masculinas. En esta oportunidad participaron:
Femenino: Sub 10, Sub 12 y Sub 14
Masculino: Sub 10, Sub 12 y Sub 14
Desde el Municipio destacaron la importancia de estas actividades que promueven la inclusión, el deporte barrial y el desarrollo de las infancias y juventudes en distintos sectores de la ciudad.
Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la final del Prix Mar y Sierras
Jugadores azuleños obtuvieron importantes resultados y clasificaron a la final provincial interligas en Tigre.
La Escuela Municipal de Ajedrez se destacó en la novena fecha del Prix del Centro
Los representantes azuleños mantuvieron el segundo puesto entre más de treinta escuelas de la provincia.
Los equipos municipales volvieron a sobresalir en el certamen regional.
El Municipio distinguió a los ganadores en cultura y deportes que representaron a Azul en Mar del Plata.
Tres binomios locales completaron con éxito los 365 kilómetros de competencia.
Cuenta con las cifras actualizadas de siniestros viales.
Accidente de tránsito en Ruta 3
Un hombre fue trasladado al hospital.
El detenido quedó alojado en dependencia policial.
El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva
Profesionales impulsan un proyecto deportivo que permitió a pacientes competir en los Juegos Bonaerenses.
El Municipio recuperó y adaptó vehículos propios para reemplazar servicios tercerizados, logrando un ahorro millonario sin afectar la atención en áreas clave como rehabilitación y salud.
Organización criminal de película: cuatro detenidos por robar cables con vehículos modificados especialmente para el delito
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
El Parque Municipal fue sede de las finales del Básquet.
Fue en el Barrio San Francisco.