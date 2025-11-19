Recuperación de vehículos para servicios esenciales

En el marco del plan de ordenamiento económico impulsado por el Municipio de Azul, se vienen implementando distintas acciones destinadas a optimizar recursos y reducir gastos operativos en áreas clave. Entre ellas, se destacan las medidas aplicadas en el uso de vehículos oficiales, que permitieron disminuir de manera significativa las tercerizaciones de traslados que demandaban altos costos.

En lo que va del año, la comuna logró un ahorro sustancial gracias a la adquisición de minibuses y la readaptación de unidades municipales, lo que posibilitó reemplazar servicios que anteriormente eran contratados a terceros.

Un ejemplo concreto es el del Servicio de Rehabilitación del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, que actualmente cuenta con un vehículo propio para trasladar a pacientes desde sus domicilios al nosocomio y regresarlos una vez finalizada la atención, tanto por la mañana como por la tarde. Se trata de una combi municipal que fue completamente recuperada y adaptada para el traslado de personas con movilidad reducida o usuarias de sillas de ruedas, incorporando rampa, agarraderas y distintos elementos de seguridad.

Hasta la puesta en funcionamiento de este vehículo, el servicio era tercerizado, con un costo que superaba los seis millones y medio de pesos mensuales. Gracias a la recuperación y adecuación de la unidad, la comuna —y por ende, los vecinos y vecinas— logra un ahorro significativo sin afectar la calidad del servicio.

Reducción de gastos en el traslado de sangre

Otra medida implementada en el mismo sentido es el traslado de sangre hacia Mar del Plata, que se realiza cada quince días. Este servicio también era contratado a un proveedor externo y actualmente se lleva adelante con un vehículo municipal, lo que contribuye a disminuir aún más los gastos operativos.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca fortalecer la eficiencia del Estado local, priorizando la inversión en servicios esenciales y el uso responsable de los recursos públicos.