El Consejo Escolar continúa con tareas de mantenimiento en escuelas rurales

El Consejo Escolar de Azul avanza con diversas acciones de mantenimiento y mejora en establecimientos educativos del ámbito rural, reafirmando su compromiso con garantizar condiciones seguras, saludables y adecuadas para toda la comunidad educativa.

En esta oportunidad, se llevaron adelante trabajos en la Escuela Primaria N° 33, donde se ejecutaron distintas tareas de preservación edilicia.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la colocación de protecciones en los entretechos, con el propósito de evitar el ingreso y proliferación de murciélagos. Además, se instalaron rejas de seguridad para resguardar el edificio durante los períodos de receso escolar.

Estas acciones se enmarcan en el plan integral de mantenimiento y cuidado de las escuelas rurales que impulsa el Consejo Escolar de Azul, orientado a garantizar espacios seguros y en condiciones óptimas para el desarrollo educativo.