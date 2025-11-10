El Consejo Escolar continúa con tareas de mantenimiento en escuelas rurales

El intendente Sombra encabezó el acto en homenaje a trabajadores municipales.
El Consejo Escolar de Azul avanza con diversas acciones de mantenimiento y mejora en establecimientos educativos del ámbito rural, reafirmando su compromiso con garantizar condiciones seguras, saludables y adecuadas para toda la comunidad educativa.
En esta oportunidad, se llevaron adelante trabajos en la Escuela Primaria N° 33, donde se ejecutaron distintas tareas de preservación edilicia.
Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la colocación de protecciones en los entretechos, con el propósito de evitar el ingreso y proliferación de murciélagos. Además, se instalaron rejas de seguridad para resguardar el edificio durante los períodos de receso escolar.
Estas acciones se enmarcan en el plan integral de mantenimiento y cuidado de las escuelas rurales que impulsa el Consejo Escolar de Azul, orientado a garantizar espacios seguros y en condiciones óptimas para el desarrollo educativo.
El Secretario de Gobierno expuso en el Concejo Deliberante sobre la gestión municipal
Pallia brindó un informe ante los concejales en cumplimiento de la Ordenanza 4.117/2018.
Avanzan las obras para modernizar el sistema de gas en la Escuela Primaria N°16
El Consejo Escolar de Azul coordina trabajos para optimizar la provisión de gas en el establecimiento.
Permitirá una mayor participación ciudadana en la planificación y el desarrollo del sector en Azul.
Amplia participación y continuidad institucional en la Asamblea General de la Cooperativa Eléctrica de Azul.
Avanza el desarrollo del Sector Industrial Planificado de Azul con nuevas obras de infraestructura
Además, se anunció la continuidad de trabajos vinculados a la hidráulica y al acceso principal del sector.
Según comentaron en el nosocomio el menor tendría una fractura.
El deceso se produjo en el lugar del hecho.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
Colocaron un nuevo cartel con las cifras actualizadas de siniestros en la Ruta 3
Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.
Detuvieron al conductor del camión
Arrestaron al acusado de homicidio simple con dolo eventual tras un incidente de tránsito.
Un camión de YPF volcó en la Ruta 3
Por suerte, el conductor resultó ileso.
El intendente Sombra encabezó el acto en homenaje a trabajadores municipales.
Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la final del Prix Mar y Sierras
Jugadores azuleños obtuvieron importantes resultados y clasificaron a la final provincial interligas en Tigre.