Azul fue sede del tercer encuentro intermunicipal sobre el Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático

Esta mañana, en el SUMAC, se llevó a cabo el tercer encuentro intermunicipal de trabajo sobre el Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

La actividad reunió a funcionarios y referentes en la temática ambiental de la Provincia y de distintos municipios, entre ellos Azul, Colón, Lobería, San Cayetano, Olavarría y Tapalqué, con el objetivo de continuar fortaleciendo una agenda común frente a la crisis climática.

Durante la apertura, la directora municipal de Ambiente, Natalia Lehrmann, transmitió el saludo del intendente Nelson Sombra y subrayó la importancia de estos espacios de articulación. En ese sentido, señaló que “pensar estos espacios de encuentro nos permite fortalecer nuestro trabajo para pensar en conjunto estas políticas públicas en materia ambiental, integrales y transversales a todas las áreas del municipio, para que todos y todas tengamos un ambiente más cuidado y más amigable. Ese es el trabajo colectivo”.

A continuación, la directora provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, María José Tesoro, destacó el valor de los aportes locales y explicó los lineamientos del plan provincial. “Para nosotros es súper valioso su aporte. Gracias por estar. Vamos a estar discutiendo la política de acción climática que diseñamos como Ministerio. Esto es la materialización de un arduo proceso de trabajo”, afirmó. Asimismo, remarcó que la problemática climática debe ser abordada de manera transversal, con la participación de todas las áreas del Gobierno provincial. En ese marco, agregó que “dos años y medio de trabajo con mucho equipo no es más ni menos que recurso humano y económico puestos a disposición y es el reflejo de una voluntad política que tiene la provincia de Buenos Aires para hacerle frente a la crisis climática”.

La jornada incluyó una presentación del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, en la que se detallaron sus contenidos, el análisis del cambio climático proyectado y observado, y la forma en que estos escenarios se traducen en riesgos para la población y los sistemas productivos.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio donde los municipios participantes expusieron las distintas líneas de acción que vienen ejecutando en sus territorios, así como también las limitaciones y obstáculos detectados, los cuales servirán como insumo para la elaboración final del documento.

Finalmente, se conformaron comisiones de trabajo para debatir en torno a las tres principales amenazas climáticas identificadas para la provincia de Buenos Aires: el crecimiento del nivel del mar, el aumento de la temperatura y el incremento en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. En estos grupos se analizaron las cadenas de riesgo y se compararon diagnósticos, con el fin de completar y enriquecer la información recuperada directamente desde el territorio.

Acerca del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático

El Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático (PRCC), que forma parte de la Estrategia Climática 2030, se encuentra en proceso de elaboración como herramienta base para la planificación de la política pública provincial en materia climática. Su objetivo es promover un desarrollo sostenible e inclusivo, atendiendo las realidades y capacidades locales, y fomentar una transición productiva y energética de bajas emisiones, territorialmente equilibrada y socialmente equitativa.

Para ello, el plan impulsa políticas, medidas y acciones orientadas a la mitigación del cambio climático y a la reducción de la vulnerabilidad, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas naturales y sociales de la provincia de Buenos Aires.