Allanamiento y detención por robo agravado

Efectivos de la Comisaría Primera, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la detención de un joven acusado de robo agravado por efracción.
El operativo se realizó alrededor de las 10:20 horas en un domicilio ubicado en calle Rivadavia al 40, tras una orden de allanamiento, registro, secuestro y detención librada por la Justicia.
Como resultado del procedimiento fue detenido Matías Javier Leyes, de 24 años, quedando a disposición de la Justicia. La causa es tramitada por la UFI N° 13, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Federico Adrián Barberena.
La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el 29 de octubre de 2025 por una vecina de 48 años, quien manifestó que al ausentarse de su domicilio entre las 15:00 y las 19:15 horas, cuando regresó, encontró la puerta entreabierta y un importante desorden en una de las habitaciones. Del interior de un ropero, autores ignorados habrían sustraído dinero.
Tras el análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas realizadas por el GTO de la Comisaría Primera de Azul, se logró identificar al presunto autor, lo que derivó en la medida judicial concretada en la jornada.
El detenido permanece alojado en dependencia policial y fue notificado conforme a los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal. Asimismo, se dispuso su comparendo en sede judicial, a los fines de prestar declaración indagatoria conforme al artículo 308 del CPP.
