Una mujer resultó lesionada tras caer de su bicicleta en Constitución y Prat

Siniestro vial en Av Mitre y Rauch
Este domingo, alrededor de las 20 hs, personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente en la intersección de Constitución y Prat, en Azul.
Según información oficial, una mujer identificada como Patricia Alberti, de 55 años, circulaba en una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29, marca Hilano, cuando por causas que aún se investigan perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica.
La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Pintos, donde fue asistida por lesiones que, de acuerdo con el parte oficial, no representan riesgo de vida.
Al momento de la llegada del móvil policial, la bicicleta ya había sido retirada del lugar, aunque igualmente se tomaron fotografías para la instrucción de la causa. El rodado fue recogido y las actuaciones, caratuladas “Lesiones por Accidente”, quedaron a cargo de la Comisaría Primera y la UFI Nº 2, a cargo del Dr. Carballo, del Departamento Judicial Azul.
