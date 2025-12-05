Fatal choque entre tres camiones en la Ruta 3

Un grave accidente vial se registró este viernes en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional N.º 3, donde tres camiones protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo la muerte de uno de los conductores. El siniestro ocurrió cerca de las primeras horas de la tarde y movilizó un importante operativo de emergencia.

Según las primeras informaciones, el hecho se habría desencadenado cuando uno de los transportes rozó la parte trasera de otro, generando una maniobra brusca que derivó en la colisión del tercer camión, que circulaba detrás. No obstante, la reconstrucción oficial aportó mayores precisiones sobre la mecánica del accidente.

De acuerdo con los datos oficiales, un camión Mercedes Benz dominio GVV-986 —con batea enganchada dominio FAF-498— conducido por Ariel Fernández, quien lamentablemente falleció en el lugar, circulaba en sentido ascendente (Monte–Las Flores). Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo habría invadido el carril contrario y chocó de manera frontal contra el acoplado de un camión Volkswagen 17280 LR, dominio AB681EW, manejado por Oscar Alfredo Cesini, de 68 años y domiciliado en La Plata. Este último no sufrió lesiones.

Inmediatamente detrás de él circulaba un tercer rodado, un camión Volkswagen 17220, dominio MHB-978, conducido por Marcelo Ángel Flecha, de 40 años, oriundo de Tres Arroyos, quien también resultó ileso pese a quedar involucrado en la secuencia del siniestro.

A raíz del fuerte impacto, Fernández perdió la vida de manera instantánea. En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía de Las Flores, personal vial y servicios médicos de emergencia, quienes aseguraron el área y asistieron a los demás conductores.

La Ruta 3 permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas para permitir las tareas de peritaje y remoción de los vehículos. Las causas del trágico choque continúan bajo investigación.