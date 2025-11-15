Aprehendieron a un hombre por venta de estupefacientes

Accidente fatal en Ruta 50: un hombre de 79 años perdió la vida tras volcar su camioneta
Averiguan las causales del deceso.
Una investigación iniciada el año pasado por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría culminó esta semana con la aprehensión de un hombre acusado de comercializar cocaína en la ciudad.
La pesquisa comenzó tras varias denuncias que daban cuenta de la actividad ilícita de un joven, lo que motivó el inicio de tareas investigativas bajo la intervención de la Fiscalía N° 19. Personal especializado llevó adelante distintas diligencias que permitieron reunir pruebas suficientes para confirmar la maniobra delictiva.
Con los elementos recolectados, el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Villamarín.
Dos de los allanamientos se concretaron el jueves 13: uno en un departamento de la calle General Paz al 2600 y otro en una vivienda ubicada en Azopardo al 3600. El viernes 14 se realizó un tercer procedimiento en un local comercial también situado sobre General Paz al 2600. En todos los operativos los resultados fueron positivos, logrando el secuestro de cocaína fraccionada y destinada a la venta, además de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Tras las diligencias, la Fiscalía N° 19 dispuso la aprehensión del sospechoso, cuya identidad inicialmente se mantuvo en reserva por cuestiones investigativas. Sin embargo, en sede judicial se solicitó la detención formal de Matías Alejandro Ábalos, de 32 años, quien fue indagado el mismo viernes y posteriormente alojado en la Comisaría Primera de Azul, a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
La causa continúa en trámite mientras se profundizan las tareas investigativas.
Averiguan las causales del deceso.
El robo agravado ocurrió en nuestra ciudad.
Por suerte, el conductor resultó ileso.
El auto fue removido en horas del mediodía.
Solicitan a los vecinos evitar la circulación durante e inmediatamente después de las lluvias para preservar los caminos.
El animal falleció en el lugar del hecho.
Investigan las razones del deceso.
Averiguan las causales del deceso.
Bahl es la primera directora mujer de la Unidad 7 Azul en 94 años.
Un joven resultó lesionado.
Avanza la modernización de la iluminación en la Ruta 3.
En el Día Mundial de la Diabetes, el CAPS Nº 13 realizó controles y asesoramiento para promover la detección temprana y hábitos saludables.
La nueva obra, realizada por el artista Mariano Chanourdie, continúa la propuesta de homenajear a personajes clásicos de la historieta argentina.
Capacitaciones, entrega de materiales y talleres abiertos conforman una jornada destinada a promover prácticas energéticas y ambientales sustentables.