Aprehendieron a un hombre por venta de estupefacientes

Una investigación iniciada el año pasado por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría culminó esta semana con la aprehensión de un hombre acusado de comercializar cocaína en la ciudad.

La pesquisa comenzó tras varias denuncias que daban cuenta de la actividad ilícita de un joven, lo que motivó el inicio de tareas investigativas bajo la intervención de la Fiscalía N° 19. Personal especializado llevó adelante distintas diligencias que permitieron reunir pruebas suficientes para confirmar la maniobra delictiva.

Con los elementos recolectados, el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Villamarín.

Dos de los allanamientos se concretaron el jueves 13: uno en un departamento de la calle General Paz al 2600 y otro en una vivienda ubicada en Azopardo al 3600. El viernes 14 se realizó un tercer procedimiento en un local comercial también situado sobre General Paz al 2600. En todos los operativos los resultados fueron positivos, logrando el secuestro de cocaína fraccionada y destinada a la venta, además de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Tras las diligencias, la Fiscalía N° 19 dispuso la aprehensión del sospechoso, cuya identidad inicialmente se mantuvo en reserva por cuestiones investigativas. Sin embargo, en sede judicial se solicitó la detención formal de Matías Alejandro Ábalos, de 32 años, quien fue indagado el mismo viernes y posteriormente alojado en la Comisaría Primera de Azul, a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La causa continúa en trámite mientras se profundizan las tareas investigativas.