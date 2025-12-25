El hecho generó una profunda conmoción.
Un hombre de 61 años fue detenido en la ciudad de Azul, en el marco de una investigación judicial por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cuya víctima es un niño de 9 años.
El procedimiento fue realizado por personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul, en conjunto con efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, en inmediaciones de avenida Mujica y calle Lavalle, donde se concretó la orden de detención.
De acuerdo a la información oficial, la causa se inició a partir de la denuncia radicada por la madre del menor, quien manifestó haber tomado conocimiento de los hechos luego de que su hijo, en estado de llanto y profunda angustia, relatara haber sido víctima de reiterados abusos por parte de un familiar directo. Tras ello, se dio inmediata intervención a la Justicia y se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de Detuvieron a un hombre por una grave denuncia de abuso sexual contra un menor en Azul
En el marco de la causa, la UFI interviniente ordenó el diligenciamiento de un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Malere al 1500, donde se llevaron a cabo tareas de planimetría y registro fotográfico con intervención de Policía Científica de Azul, al tratarse del lugar donde habrían ocurrido los hechos investigados.
El acusado, de iniciales J.A.P., permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia, a la espera de que se confirme la fecha y el horario de su declaración indagatoria.
Dada la gravedad del hecho y en cumplimiento de la normativa vigente, se resguarda la identidad del menor involucrado y se evita la difusión de información que pueda vulnerar sus derechos. Por tal motivo, no se brindan los datos completos del imputado, dado que se trata de un familiar directo del menor.
La causa quedó en manos de la UFI 6 del Departamento Judicial Azul.
