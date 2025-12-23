Este sábado inauguran la nueva fachada de la Escuela Normal

El Municipio de Azul informa que este sábado 27, a las 19:30, se llevará a cabo el acto de inauguración de la nueva fachada de la Escuela Normal Bernardino Rivadavia, una obra de puesta en valor que forma parte del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED).

Los trabajos se concretaron a través de un convenio firmado con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a partir de gestiones conjuntas entre la comuna y el Consejo Escolar, y demandaron una inversión superior a los 130 millones de pesos.

Las tareas incluyeron el refuerzo de molduras, la reconstitución de sectores con material deteriorado, el sellado de grietas y el encadenado de fisuras. Además, se realizó un revoque fino con un material especial que impide filtraciones, junto con intervenciones en mampostería, mansarda, carpintería y el acondicionamiento integral de la fachada del edificio.

Tras la presentación oficial de la obra, se ofrecerá un recital de piano. Desde el Municipio se invita a la comunidad a acompañar este acontecimiento que pone en valor un edificio emblemático de la ciudad.