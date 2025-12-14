Última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.

Autoconvocados

Este domingo, alrededor de las 9:30, en la rotonda del Cristo —ingreso a la ciudad de Azul por la Ruta Nacional Nº 3— se llevó adelante la última manifestación del año de los vecinos autoconvocados.

La convocatoria tuvo como objetivo concientizar y reclamar por la pronta intervención en la ruta, solicitando la construcción de la autovía y el adecuado mantenimiento del trazado actual, ante el permanente riesgo que representa para quienes transitan por la zona.

