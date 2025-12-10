Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito

En la mañana de este miércoles, alrededor de las 9 hs, se produjo un siniestro vial en la intersección de avenida 25 de Mayo y Mendoza, en Azul. El hecho fue constatado por personal policial tras un llamado al servicio de emergencias 911.

Por motivos que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Chevrolet Tracker —dominio AB170YY, color gris— conducida por Natalia Vanina Colomé (47), concejal del espacio Somos Buenos Aires, y una motocicleta Corven Energy 110 cc —dominio A174JNI— guiada por Cristian Oscar Selaya (43).

A raíz del impacto, el motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde recibió atención médica. Según las primeras evaluaciones, presenta lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de patrullas y agentes de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Se instruyen actuaciones caratuladas Lesiones Culposas, con intervención de la UFI Nº 2, a cargo del Dr. Carballo, del Departamento Judicial de Azul. Las actuaciones fueron elevadas a la Comisaría Primera.