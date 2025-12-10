Fue detenido luego de romper el vidrio y robar dinero de una camioneta

En horas de la madrugada de este miércoles, a las 04:20, personal del Comando de Patrullas intervino en un hecho de robo ocurrido en Av. 25 de Mayo al 200, en la ciudad de Azul. Como resultado del operativo, fue aprehendido un joven identificado como Matías Leyes, de 24 años.

Según informaron, Leyes fue sorprendido en el momento en que sustraía una suma de dinero en efectivo —31.900 pesos— del interior de una camioneta Toyota, dominio URJ-036, propiedad de Ángel Láser. Para concretar el ilícito, el delincuente había roto uno de los vidrios del vehículo.

En el lugar se recuperó el dinero robado y se realizaron las actuaciones correspondientes, caratuladas como Robo. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.

Desde la fiscalía se dispuso el traslado del aprehendido a primera audiencia en los tribunales de Azul.