Choque en calles Constitución y Bolívar

Esta mañana, alrededor de las 9.20, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Constitución y Bolívar de nuestra ciudad, que dejó como saldo a un motociclista lesionado.

Según informaron, por causas que aún se intentan establecer colisionaron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc (dominio 022-KQF), conducida por Pablo Barreta, de 28 años, y un automóvil Citroën C4 (dominio HML-064), manejado por José Luis Benavides, de 38 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, donde ingresó con lesiones que, según se indicó, no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de patrullas y personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como Lesiones Culposas y quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Carballo.