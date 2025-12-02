Choque en calles Constitución y Bolívar

El ilícito fue cometido en 2022.
Esta mañana, alrededor de las 9.20, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Constitución y Bolívar de nuestra ciudad, que dejó como saldo a un motociclista lesionado.
Según informaron, por causas que aún se intentan establecer colisionaron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc (dominio 022-KQF), conducida por Pablo Barreta, de 28 años, y un automóvil Citroën C4 (dominio HML-064), manejado por José Luis Benavides, de 38 años.
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, donde ingresó con lesiones que, según se indicó, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de patrullas y personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como Lesiones Culposas y quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Carballo.
Detuvieron a un hombre de 61 años por una condena firme de tres años de prisión
Despiste y vuelco en Av. Mujica
Aprehendieron a un hombre por el hurto de dinero en un micro rumbo a Retiro
Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3
La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.
El Gobernador ratificó la necesidad de que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento
