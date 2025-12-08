Juró la Senadora provincial María Inés Laurini

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para suspender el Decreto de Emergencia Económica.
En el recinto de sesiones del Senado bonaerense, se realizó la Sesión Preparatoria en la que prestaron juramento los representantes legislativos electos en las elecciones del 7 de septiembre. En total, fueron 23 los nuevos senadores que iniciaron su mandato.
Entre ellos se encuentran Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz, integrantes de la boleta de Fuerza Patria, que obtuvieron un contundente triunfo en los comicios y ocuparán bancas en la Cámara Alta durante los próximos cuatro años. La ex concejal azuleña, el ex intendente de Bolívar y la ex funcionaria olavarriense ya asumieron formalmente sus funciones.
Al momento de la jura, Laurini expresó: “por una patria justa, libre y soberana y por la libertad de Cristina”. Pisano optó por la fórmula tradicional y afirmó: “Sí, juro”. Finalmente, Díaz juró “por mi familia, por mis compañeros y compañeras, por Néstor y por la libertad de Cristina”.
Además, asumieron los legisladores de los distintos bloques políticos:
Unión por la Patria:
Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel (Primera sección); Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago (Cuarta sección); Fernanda Raverta y Jorge Paredi (Quinta sección).
La Libertad Avanza:
Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (Primera sección); Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (Cuarta sección); Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (Quinta sección).
Somos Buenos Aires:
Pablo Petrecca y Natalia Quintana (Cuarta sección).
Sobre el final de la sesión, se establecieron los días y horarios de trabajo para el 154° período legislativo: martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas.
Asimismo, el Senado aprobó los pedidos de licencia de Gabriel Katopodis —quien continuará como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia— y del senador Diego Valenzuela.
El intendente Sombra recibió a entidades rurales para analizar el estado de los caminos del Partido
El encuentro buscó generar consensos y avanzar en una nueva reglamentación que mejore el mantenimiento de la red vial rural.
Iniciaron los trabajos de campo del Plan Director de Desagües Pluviales en Azul
Comenzaron las tareas de relevamiento para avanzar en el plan maestro que permitirá evaluar y proyectar obras pluviales en toda la ciudad.
Azul participó de la presentación del Primer Recetario del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense
El acto estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof.
Capacitación en información turística para el personal de La Parrillita en la Ruta 3.
El Gobernador ratificó la necesidad de que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento
La Ley de Financiamiento es fundamental para que la provincia cumpla con sus obligaciones.
Accidente vial en calles San Martín y Castellar: dos jóvenes fueron llevados al hospital
Los vehículos involucrados fueron una moto y un camión.
Comenzaron las clases abiertas de boxeo en el marco del Campeonato Nacional de Cadetes
La propuesta, abierta a toda la comunidad, ofrece entrenamientos gratuitos a cargo del jefe de selecciones nacionales de boxeo.
El operativo se realizó en conjunto con efectivos de Trenque Lauquen.
Siniestro vial en Av Mitre y Rauch
Un menos fue derivado al nosocomio local.
El conductor de un camión falleció en el siniestro.
Tres policías heridas en un siniestro vial en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
Las tres mujeres fueron internadas en el nosocomio.
Incendio de un colectivo
Inmediatamente advirtieron que el micro se estaba prendiendo fuego.
Se instruyeron actuaciones de lesiones por accidente.