Juró la Senadora provincial María Inés Laurini

En el recinto de sesiones del Senado bonaerense, se realizó la Sesión Preparatoria en la que prestaron juramento los representantes legislativos electos en las elecciones del 7 de septiembre. En total, fueron 23 los nuevos senadores que iniciaron su mandato.

Entre ellos se encuentran Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz, integrantes de la boleta de Fuerza Patria, que obtuvieron un contundente triunfo en los comicios y ocuparán bancas en la Cámara Alta durante los próximos cuatro años. La ex concejal azuleña, el ex intendente de Bolívar y la ex funcionaria olavarriense ya asumieron formalmente sus funciones.

Al momento de la jura, Laurini expresó: “por una patria justa, libre y soberana y por la libertad de Cristina”. Pisano optó por la fórmula tradicional y afirmó: “Sí, juro”. Finalmente, Díaz juró “por mi familia, por mis compañeros y compañeras, por Néstor y por la libertad de Cristina”.

Además, asumieron los legisladores de los distintos bloques políticos:

Unión por la Patria:

Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel (Primera sección); Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago (Cuarta sección); Fernanda Raverta y Jorge Paredi (Quinta sección).

La Libertad Avanza:

Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (Primera sección); Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (Cuarta sección); Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (Quinta sección).

Somos Buenos Aires:

Pablo Petrecca y Natalia Quintana (Cuarta sección).

Sobre el final de la sesión, se establecieron los días y horarios de trabajo para el 154° período legislativo: martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas.

Asimismo, el Senado aprobó los pedidos de licencia de Gabriel Katopodis —quien continuará como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia— y del senador Diego Valenzuela.