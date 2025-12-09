Asumieron los nuevos concejales de Azul

En el marco de la Sesión Preparatoria realizada este lunes, el concejal de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Furiasse, fue elegido Presidente del Concejo Deliberante por mayoría de votos, en una jornada que también incluyó la jura de los concejales electos en los comicios del pasado 7 de septiembre.

Tras la toma de juramento a los nuevos representantes legislativos, el Cuerpo procedió a definir sus autoridades para el período que comienza. De esta manera, la conducción del Concejo Deliberante quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Ignacio Furiasse (La Libertad Avanza)

Secretario: Carlos García (La Libertad Avanza)

Vicepresidente Primero: Agustín Puyou (UCR)

Vicepresidente Segundo: Gastón De Dominicis (GEN)

Durante la sesión también prestaron juramento los consejeros escolares Javier Cabral, Marisa Argañaraz y Valentín Adducci, surgidos de la última elección.

Asimismo, se oficializó la conformación de los distintos bloques que integrarán el Departamento Deliberativo:

Bloque Fuerza Patria

Xavier Andrés Cabrera Cisneros – Presidente

María Cecilia Martínez

Eduardo David Gastón Blando

Nélida Laura Barbalarga

Alexis Agustín Labianca

Gisela Jaqueline Arbiza

Bloque Somos Buenos Aires

Consuelo Burgos – Presidente

Natalia Vanina Colomé

Leopoldo Raúl Marchisio

Bloque Unión Cívica Radical

Agustín Puyou – Presidente

Bloque GEN Azul

Gastón Claudino De Dominicis – Presidente

Interbloque LLA–PRO

Bloque La Libertad Avanza

Luís Alberto Hoursouripe – Presidente

Virginia Belén Torres

María Andrea Barceló

Gerardo Saúl Lucero

Juan Ignacio Furiasse

Marcelina Magalí Piancioli

Bloque PRO Azul

Azul Agustina Elicabide – Presidente