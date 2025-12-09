Asumieron los nuevos concejales de Azul

Este lunes juraron los nuevos senadores bonaerenses: Laurini, Pisano y Díaz.
En el marco de la Sesión Preparatoria realizada este lunes, el concejal de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Furiasse, fue elegido Presidente del Concejo Deliberante por mayoría de votos, en una jornada que también incluyó la jura de los concejales electos en los comicios del pasado 7 de septiembre.
Tras la toma de juramento a los nuevos representantes legislativos, el Cuerpo procedió a definir sus autoridades para el período que comienza. De esta manera, la conducción del Concejo Deliberante quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Juan Ignacio Furiasse (La Libertad Avanza)
Secretario: Carlos García (La Libertad Avanza)
Vicepresidente Primero: Agustín Puyou (UCR)
Vicepresidente Segundo: Gastón De Dominicis (GEN)
Durante la sesión también prestaron juramento los consejeros escolares Javier Cabral, Marisa Argañaraz y Valentín Adducci, surgidos de la última elección.
Asimismo, se oficializó la conformación de los distintos bloques que integrarán el Departamento Deliberativo:
Bloque Fuerza Patria
Xavier Andrés Cabrera Cisneros – Presidente
María Cecilia Martínez
Eduardo David Gastón Blando
Nélida Laura Barbalarga
Alexis Agustín Labianca
Gisela Jaqueline Arbiza
Bloque Somos Buenos Aires
Consuelo Burgos – Presidente
Natalia Vanina Colomé
Leopoldo Raúl Marchisio
Bloque Unión Cívica Radical
Agustín Puyou – Presidente
Bloque GEN Azul
Gastón Claudino De Dominicis – Presidente
Interbloque LLA–PRO
Bloque La Libertad Avanza
Luís Alberto Hoursouripe – Presidente
Virginia Belén Torres
María Andrea Barceló
Gerardo Saúl Lucero
Juan Ignacio Furiasse
Marcelina Magalí Piancioli
Bloque PRO Azul
Azul Agustina Elicabide – Presidente
La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para suspender el Decreto de Emergencia Económica.
El intendente Sombra recibió a entidades rurales para analizar el estado de los caminos del Partido
El encuentro buscó generar consensos y avanzar en una nueva reglamentación que mejore el mantenimiento de la red vial rural.
Iniciaron los trabajos de campo del Plan Director de Desagües Pluviales en Azul
Comenzaron las tareas de relevamiento para avanzar en el plan maestro que permitirá evaluar y proyectar obras pluviales en toda la ciudad.
Azul participó de la presentación del Primer Recetario del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense
El acto estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof.
Capacitación en información turística para el personal de La Parrillita en la Ruta 3.
El operativo se realizó en conjunto con efectivos de Trenque Lauquen.
Siniestro vial en Av Mitre y Rauch
Un menos fue derivado al nosocomio local.
El conductor de un camión falleció en el siniestro.
Tres policías heridas en un siniestro vial en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
Las tres mujeres fueron internadas en el nosocomio.
Incendio de un colectivo
Inmediatamente advirtieron que el micro se estaba prendiendo fuego.
Se instruyeron actuaciones de lesiones por accidente.
