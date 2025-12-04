Azul participó de la presentación del Primer Recetario del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense

Este martes se presentó oficialmente el Primer Recetario del Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la Provincia de Buenos Aires, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, el intendente Julio Alak y el director provincial del SAE, Juan Sorrentino.

El recetario reúne 135 preparaciones elaboradas por auxiliares de cocina de toda la Provincia, reflejando no solo su experiencia y oficio, sino también el compromiso cotidiano con los más de 2.500.000 estudiantes que reciben alimentación en las escuelas bonaerenses. Cada receta es resultado del trabajo técnico y territorial del equipo provincial de nutricionistas, que sostiene la meta de una alimentación sana, segura y saludable en cada establecimiento educativo.

En este marco, Azul tuvo una participación destacada. La nutricionista regional Elena Taminelli formó parte del equipo técnico que acompañó el proceso, un rol clave para fortalecer el SAE en nuestro distrito y para garantizar calidad nutricional y formación permanente a los equipos de cocina.

Además, fueron seleccionadas para integrar el recetario provincial las auxiliares de la Escuela Primaria N.º 16, Nanci Abadie y Adriana Onetto, quienes aportaron una receta de su autoría que fue incluida en la publicación. Su participación representa el trabajo, la creatividad y la dedicación que sostienen diariamente las auxiliares en las escuelas del distrito.

Pese al contexto de reducción de recursos, desde la Provincia destacaron que se continúa invirtiendo y fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar como una política pública esencial para la igualdad educativa y el bienestar de las infancias y adolescencias bonaerenses.

El presidente del Consejo Escolar de Azul, Leandro Ferraro, expresó:

“Quiero agradecer el acompañamiento incondicional del director provincial del SAE, Juan Sorrentino. Su compromiso con los distritos y su cercanía con cada comunidad educativa son fundamentales para que podamos seguir ampliando derechos y mejorando la calidad del servicio alimentario en Azul”.