Aloisi destacó la aprobación del Presupuesto 2026

La diputada provincial Laura Aloisi confirmó que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, dos de las herramientas esenciales para el sostenimiento administrativo y la planificación del próximo año.

Según explicó la legisladora, estas normativas resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof continúe implementando políticas públicas orientadas a “cuidar a las y los bonaerenses”. En este marco, detalló que la sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10, cuando se espera avanzar con la tercera ley aún pendiente: la de Financiamiento.

“Confiamos en brindar a esta gestión lo que necesita para garantizar educación, salud, obra pública y, además, afrontar la deuda que dejó la gestión de Vidal”, expresó Aloisi.

Asimismo, destacó el rol del gobierno provincial durante los últimos años. “Ha estado presente en los 135 municipios, sin discriminar, y actuando como escudo y red para 17 millones de bonaerenses”, afirmó.

Para la diputada, este acompañamiento adquiere mayor relevancia ante un escenario nacional que —sostuvo— “no ejecuta obra pública, no compra medicamentos y avanza en la quita de derechos”.