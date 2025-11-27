Aloisi destacó la aprobación del Presupuesto 2026

Funcionarios, artistas y trabajadores de la cultura de toda la provincia participaron de una jornada de debate y planificación para fortalecer políticas culturales.
La diputada provincial Laura Aloisi confirmó que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, dos de las herramientas esenciales para el sostenimiento administrativo y la planificación del próximo año.
Según explicó la legisladora, estas normativas resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof continúe implementando políticas públicas orientadas a “cuidar a las y los bonaerenses”. En este marco, detalló que la sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10, cuando se espera avanzar con la tercera ley aún pendiente: la de Financiamiento.
“Confiamos en brindar a esta gestión lo que necesita para garantizar educación, salud, obra pública y, además, afrontar la deuda que dejó la gestión de Vidal”, expresó Aloisi.
Asimismo, destacó el rol del gobierno provincial durante los últimos años. “Ha estado presente en los 135 municipios, sin discriminar, y actuando como escudo y red para 17 millones de bonaerenses”, afirmó.
Para la diputada, este acompañamiento adquiere mayor relevancia ante un escenario nacional que —sostuvo— “no ejecuta obra pública, no compra medicamentos y avanza en la quita de derechos”.
La Municipalidad entregó materiales para la reconstrucción de una vivienda afectada por un incendio
Los insumos fueron gestionados ante el gobierno provincial.
El taller de Barbería es una propuesta gratuita que ya cuenta con cupos completos y busca ampliar oportunidades de formación.
El Municipio realizó una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos con la modalidad de EcoCanje mediante el intercambio por chips de poda.
El Municipio recuperó y adaptó vehículos propios para reemplazar servicios tercerizados, logrando un ahorro millonario sin afectar la atención en áreas clave como rehabilitación y salud.
El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva
Profesionales impulsan un proyecto deportivo que permitió a pacientes competir en los Juegos Bonaerenses.
Organización criminal de película: cuatro detenidos por robar cables con vehículos modificados especialmente para el delito
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
Detuvieron a un hombre de 61 años por una condena firme de tres años de prisión
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Desarticulan una amplia red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Por Lucas Moyano, Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
Afortunadamente los tres están fuera de peligro.