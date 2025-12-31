Aprobaron por mayoría el Presupuesto 2026

En el recinto del Concejo Deliberante se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria para tratar el proyecto de Ordenanza correspondiente al Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026, el cual fue elevado con modificaciones por el Departamento Ejecutivo.

Durante la sesión se presentaron dos despachos: uno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y otro de la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. La lectura y fundamentación de ambos estuvieron a cargo de los concejales Luís Hoursouripe y Agustín Puyou.

Tras un extenso y arduo debate, en el que cada bloque político expuso y fundamentó su postura, se procedió a la votación del proyecto. El resultado fue de 9 votos afirmativos, correspondientes a los bloques de La Libertad Avanza, GEN, PRO y UCR, y 9 abstenciones por parte de Unión por la Patria y Somos Buenos Aires.

De esta manera, el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026 de la Municipalidad de Azul quedó aprobado por mayoría, permitiendo avanzar con la planificación económica y financiera del próximo año.