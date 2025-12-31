Aprobaron por mayoría el Presupuesto 2026

El Municipio invirtió cerca de $700 millones en obras de alumbrado público durante 2025
Los trabajos, financiados a través de la Ordenanza N° 3000 y ejecutados junto a la CEAL, permitieron ampliar y modernizar la infraestructura lumínica.
En el recinto del Concejo Deliberante se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria para tratar el proyecto de Ordenanza correspondiente al Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026, el cual fue elevado con modificaciones por el Departamento Ejecutivo.
Durante la sesión se presentaron dos despachos: uno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y otro de la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. La lectura y fundamentación de ambos estuvieron a cargo de los concejales Luís Hoursouripe y Agustín Puyou.
Tras un extenso y arduo debate, en el que cada bloque político expuso y fundamentó su postura, se procedió a la votación del proyecto. El resultado fue de 9 votos afirmativos, correspondientes a los bloques de La Libertad Avanza, GEN, PRO y UCR, y 9 abstenciones por parte de Unión por la Patria y Somos Buenos Aires.
De esta manera, el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026 de la Municipalidad de Azul quedó aprobado por mayoría, permitiendo avanzar con la planificación económica y financiera del próximo año.
Los trabajos, financiados a través de la Ordenanza N° 3000 y ejecutados junto a la CEAL, permitieron ampliar y modernizar la infraestructura lumínica.
La fuerza se instalará desde la próxima semana en avenida Piazza 1501 y continuará operando en articulación con la Justicia Federal y en las rutas nacionales.
Familias de la localidad recibieron las actas de adjudicación que les permiten tomar posesión de los lotes asignados.
La intervención demandó una inversión superior a los 66 millones de pesos provenientes del Fondo de Salud y permitió sumar nuevos consultorios y mejorar integralmente el edificio.
Mientras los organismos responsables niegan el abandono, la Ruta 3 sigue en estado calamitoso: bastaría con transitarla para advertir la urgencia de arreglarla y mantenerla.
El intendente dialogó con la conducción del establecimiento sobre el funcionamiento de la unidad y posibles acciones conjuntas para el próximo año.
La ruta ya se encuentra liberada al paso.
Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015.
Dos personas resultaron con lesiones leves.
El conductor del auto fue trasladado consciente al nosocomio.
Familias de la localidad recibieron las actas de adjudicación que les permiten tomar posesión de los lotes asignados.
El hecho se denunció ayer martes.
La fuerza se instalará desde la próxima semana en avenida Piazza 1501 y continuará operando en articulación con la Justicia Federal y en las rutas nacionales.
Los trabajos, financiados a través de la Ordenanza N° 3000 y ejecutados junto a la CEAL, permitieron ampliar y modernizar la infraestructura lumínica.