El Municipio invirtió cerca de $700 millones en obras de alumbrado público durante 2025

El Municipio de Azul informó que, en lo que va del 2025, se invirtieron aproximadamente 700 millones de pesos provenientes de la Ordenanza N° 3000 en obras de alumbrado público desarrolladas mediante convenios con la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL).

Estas intervenciones posibilitan continuar con la ampliación y mejora de la infraestructura lumínica en distintos barrios y localidades del Partido, con el objetivo de brindar mayor seguridad, eficiencia energética y mejores condiciones de circulación, a través de tareas de iluminación en calles, avenidas y espacios públicos.

En este marco, a las obras oportunamente informadas se sumaron recientemente los trabajos realizados en las avenidas Bidegain y Cacique Catriel. En el caso de la avenida Bidegain, en el tramo comprendido entre Comodoro Py y las vías, se llevó adelante una intervención que incluyó la instalación de 36 luminarias LED de 23.000 lúmenes, junto con 31 columnas de hormigón, accesorios y el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento.

Por su parte, en la avenida Cacique Catriel, desde Palmiro Bogliano hasta Sarmiento, en el sector de la Costanera Norte, las tareas abarcaron la colocación de 15 luminarias LED de 23.000 lúmenes, 15 columnas de hormigón y los accesorios correspondientes.

Desde el Municipio destacaron que la incorporación de tecnología LED permite mejorar notablemente la iluminación de calles y espacios públicos, reducir los costos de mantenimiento y generar un ahorro energético superior al 40%.

A lo largo del año también se impulsaron otros proyectos relevantes, entre ellos el recambio total de luminarias en la localidad de 16 de Julio, la renovación del sistema de alumbrado en más de diez plazas y espacios verdes, trabajos en sectores de la Ruta Nacional N° 3 y mejoras en el centro comercial de la ciudad.

Otro avance en eficiencia energética

En el mismo sentido, durante el corriente año arribó a Azul el transformador de 40 MVA destinado a la Estación Transformadora de TRANSBA, una obra estratégica que fortalece el sistema energético local. Esta incorporación permitirá garantizar un abastecimiento adecuado para la radicación de nuevas industrias, la generación de empleo y el crecimiento sostenido de la comunidad, asegurando un suministro confiable para el desarrollo del Partido.

La concreción de esta etapa fue también resultado de gestiones conjuntas entre el Municipio de Azul y la Cooperativa Eléctrica de Azul.