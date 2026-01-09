Comenzó el nuevo ciclo de encuentros cerveceros de verano

Ayer se llevó a cabo la primera edición del nuevo ciclo de encuentros cerveceros de verano, denominado “¿Te pinta cortar la semana? Volumen III”, en el sector del Parque Municipal ubicado detrás de los juegos, sobre Cacique Catriel y General Paz.

La jornada reunió a feriantes y emprendedores locales, con un patio gastronómico, puestos cerveceros, musicalización a cargo de DJ y un espacio especialmente destinado a la recreación de las infancias, en un ambiente pensado para el disfrute de toda la familia.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Pymes, Cooperativas y Emprendedores del Municipio y se desarrollará todos los jueves durante los meses de enero y febrero en el mismo espacio público.

Desde la organización se invita a la comunidad a participar de los próximos encuentros, con el objetivo de compartir un clima de camaradería, encuentro y disfrute entre amigos y en familia.