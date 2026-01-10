Se inauguró “Tiempo de volar”, un mural que celebra las aves nativas en el Balneario

Ayer se realizó el acto de inauguración del mural “Tiempo de volar”, una obra en mosaico dedicada a las aves argentinas, ubicada en el sector de la ex Oficina de Información Turística del Balneario Municipal.

La iniciativa fue concretada por Zinclair Espacio de Arte, en el marco de un proyecto desarrollado en los talleres de mosaiquismo coordinados por el docente Martín Meza. La actividad contó con la presencia del intendente Nelson Sombra, el responsable del espacio cultural e integrantes del mismo, funcionarios municipales, concejales, vecinos y vecinas.

Durante la presentación formal se firmó el formulario de donación de las obras y el jefe comunal entregó un certificado de reconocimiento a Zinclair Espacio de Arte, en agradecimiento por su compromiso con la comunidad y su aporte a la promoción del arte público y al fortalecimiento de la identidad local. La jornada se completó con la participación musical del cantautor Guillermo “Turco” Chiodi.

La producción está compuesta por 23 piezas que representan aves nativas y fueron realizadas por estudiantes del taller. Las imágenes utilizadas como modelo pertenecen a la fotógrafa chillarense Victoria Herrera, quien cedió su material para el proyecto. El título de la intervención recupera el nombre de la canción “Los pájaros”, de Chiodi.

Desde el Municipio se acompañó el proceso de trabajo en el paseo público, facilitando los permisos necesarios y los materiales para el amurado de las obras.

Palabras alusivas

Durante su intervención, el intendente Nelson Sombra destacó que “esta obra no solo embellece un espacio público que es de todos y refleja nuestra identidad, sino que además va a trascender en el tiempo”. En ese sentido, señaló que “es un ejemplo de lo que significa construir comunidad en una ciudad que a veces se torna compleja por la sectorización y los prejuicios, pero el arte concebido de esta manera, que nos hace sentir en comunión, es lo que debe perdurar”.

Asimismo, agradeció la donación de las piezas y remarcó la importancia del cuidado colectivo para su preservación: “Espero sinceramente que la comunidad lo cuide, porque de otra manera no subsistirá”.

Sombra también hizo referencia a la posibilidad de impulsar nuevos proyectos junto al taller y valoró la participación ciudadana durante el evento, destacando “el respeto, la consideración y la sensibilidad que implica comprender lo que una obra de arte significa para el alma, las emociones y los sentimientos”. Finalmente, expresó que “en tiempos complejos, donde muchas veces prevalece el individualismo, esto demuestra que hacer comunidad es el camino para trascender”.

Por su parte, Martín Meza subrayó el esfuerzo colectivo detrás del proyecto: “Hemos trabajado muchísimo para que este mural sea una realidad. En 2024 decidimos apostar a una propuesta de identidad local a partir del reconocimiento de nuestras aves argentinas, y fue fundamental el aporte de Victoria Herrera, que nos donó generosamente sus imágenes”.

Además, remarcó el valor simbólico de la iniciativa en el contexto actual: “Es un gesto muy importante poner en valor la riqueza de nuestra naturaleza, especialmente en momentos donde vemos con preocupación situaciones como los incendios forestales en distintas regiones del país”.

Para concluir, el artista sostuvo que “seguimos apostando a lo que tiene sentido: creemos que el arte, la educación y la cultura son herramientas indispensables para transformar la realidad. Estas obras fueron pensadas y realizadas para ser un regalo a la comunidad y embellecer un espacio público”.