Se realizó el acto homenaje a Gardel

Estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias, vecinos, vecinas y amantes del tango.

En este contexto, las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo del secretario de Cultura, Educación y Juventudes Juan José Zurro quien señaló que “hoy nos reunimos para recordar a Carlos Gardel desde un lugar fundamental, su presencia en nuestra propia identidad. Gardel es un ícono de la música popular, la voz que le dio al tango categoría universal y nos abrió caminos para siempre”.

“Pero es sobre todo un puente emocional directo con la propia historia personal; quién de los presentes no escuchó a Gardel con su abuelo o en una radio encendida en la infancia”-preguntó el funcionario municipal.

Al respecto, resaltó que “creo que ese es su gran legado: haber generado un hilo invisible que une generaciones a través del tiempo. Hoy en un nuevo aniversario lo homenajeamos como un gran referente del arte rioplatense y como parte fundamental de nuestra memoria”.

“Mientas su voz siga sonando en el corazón de un hogar, en una milonga o en un homenaje como este, Gardel va a seguir cantando cada día mejor”-concluyó el Secretario.

La conmemoración incluyó la plantación de un ejemplar donado por el Vivero Municipal como símbolo de memoria, continuidad, arraigo cultural y en reconocimiento a lo que Gardel representa para la comunidad.

Finalmente, se hizo un cierre artístico a cargo de la Escuela Municipal de Música y de Juan Carlos Maumús.

Otras actividades

Cabe recordar que esta tarde, a las 17 en el Salón Cultural, se hará una clase abierta multinivel de tango a cargo del profesor Alejandro Lazzaro, reconocido por su destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional.

En tanto, a las 20 en Merme’s, tendrá lugar un espectáculo de música en vivo con Nery Burgos y el Ensamble de Guitarras del Municipio de Azul.