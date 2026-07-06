Azul dirá presente en la Fiesta Nacional del Invierno

La ciudad de Azul tendrá representación en uno de los eventos invernales más destacados del país. El escultor local Martín Cerrudo participará de la Fiesta Nacional del Invierno, que se llevará a cabo el próximo 10 de julio en el Cerro Castor, en Ushuaia.

En ese marco, esta mañana el intendente Nelson Sombra recibió al artista en su despacho oficial, donde lo felicitó por la convocatoria y le expresó el acompañamiento del Municipio. En este sentido, la comuna colaborará con el traslado de ida y vuelta desde Azul hasta la Ciudad de Buenos Aires para facilitar su participación en el evento.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el orgullo que implica representar al Partido de Azul en una disciplina artística de proyección nacional, así como también sobre el desafío que conlleva la preparación de este tipo de propuestas y el trabajo que demanda su desarrollo. Asimismo, abordaron otros proyectos en los que el escultor se encuentra trabajando.

Cabe destacar que Cerrudo integra el equipo Opus G junto a Jonatan Ardanaz y Javier Elissamburu. El grupo fue especialmente invitado por la organización para realizar las tradicionales esculturas en hielo que forman parte de esta celebración.

En esta edición, las obras deberán estar inspiradas en la identidad y la promoción turística del invierno en Tierra del Fuego como destino, y la propuesta del equipo incluirá una intervención basada en las marcas y logos del evento, además de un living interactivo que permitirá al público formar parte de la experiencia artística.