La Municipalidad entregó materiales para la reconstrucción de una vivienda afectada por un incendio

En la tarde de ayer, la Municipalidad hizo entrega de materiales destinados a la reparación de una vivienda ubicada en Tapalqué al 300, la cual había sufrido un incendio que provocó daños estructurales de gran magnitud.

La propietaria del inmueble, Karen Agüero, recibió los elementos gestionados ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, como parte del acompañamiento brindado a la familia afectada.

El aporte incluyó chapas, tirantes, placas de Durlock, ladrillos huecos, bolsas de cemento y cal, arena, montantes, soleras, masilla, clavos, rollo de aislante, una puerta placa, ventanas y pintura látex. Estos materiales permitirán avanzar en la reconstrucción del hogar y en la recuperación de las condiciones básicas de habitabilidad.

Al respecto, el secretario municipal de Desarrollo de la Comunidad, Juan José Zurro, destacó que “en conjunto pudimos dar respuesta a esta familia afectada por un siniestro que provocó daños importantísimos en su vivienda. También hay que resaltar la acción de los vecinos y las vecinas que desde un inicio se acercaron y ofrecieron la colaboración que cada uno podía”.

“Esto es de lo que hablamos cuando decimos ‘hacer comunidad’; estar juntos, presentes, aportando cada uno desde su lugar y sus responsabilidades”, enfatizó el funcionario.