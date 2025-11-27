La Municipalidad entregó materiales para la reconstrucción de una vivienda afectada por un incendio

Funcionarios, artistas y trabajadores de la cultura de toda la provincia participaron de una jornada de debate y planificación para fortalecer políticas culturales.
En la tarde de ayer, la Municipalidad hizo entrega de materiales destinados a la reparación de una vivienda ubicada en Tapalqué al 300, la cual había sufrido un incendio que provocó daños estructurales de gran magnitud.
La propietaria del inmueble, Karen Agüero, recibió los elementos gestionados ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, como parte del acompañamiento brindado a la familia afectada.
El aporte incluyó chapas, tirantes, placas de Durlock, ladrillos huecos, bolsas de cemento y cal, arena, montantes, soleras, masilla, clavos, rollo de aislante, una puerta placa, ventanas y pintura látex. Estos materiales permitirán avanzar en la reconstrucción del hogar y en la recuperación de las condiciones básicas de habitabilidad.
Al respecto, el secretario municipal de Desarrollo de la Comunidad, Juan José Zurro, destacó que “en conjunto pudimos dar respuesta a esta familia afectada por un siniestro que provocó daños importantísimos en su vivienda. También hay que resaltar la acción de los vecinos y las vecinas que desde un inicio se acercaron y ofrecieron la colaboración que cada uno podía”.
“Esto es de lo que hablamos cuando decimos ‘hacer comunidad’; estar juntos, presentes, aportando cada uno desde su lugar y sus responsabilidades”, enfatizó el funcionario.
Además informó que la Ley Fiscal Impositiva en la Legislatura bonaerense.
El taller de Barbería es una propuesta gratuita que ya cuenta con cupos completos y busca ampliar oportunidades de formación.
El Municipio realizó una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos con la modalidad de EcoCanje mediante el intercambio por chips de poda.
El Municipio recuperó y adaptó vehículos propios para reemplazar servicios tercerizados, logrando un ahorro millonario sin afectar la atención en áreas clave como rehabilitación y salud.
El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva
Profesionales impulsan un proyecto deportivo que permitió a pacientes competir en los Juegos Bonaerenses.
Organización criminal de película: cuatro detenidos por robar cables con vehículos modificados especialmente para el delito
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
Detuvieron a un hombre de 61 años por una condena firme de tres años de prisión
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Desarticulan una amplia red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Por Lucas Moyano, Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
La Municipalidad entregó materiales para la reconstrucción de una vivienda afectada por un incendio
Los insumos fueron gestionados ante el gobierno provincial.
Afortunadamente los tres están fuera de peligro.