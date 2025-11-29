Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3

Este sábado por la tarde se confirmó el fallecimiento del hombre que permanecía internado en estado crítico luego del violento accidente ocurrido en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 183. Con esta nueva muerte, ya son dos las víctimas fatales que dejó el siniestro vial registrado pasadas las 14.

El choque se produjo en una curva del trazado cuando un automóvil Nissan March Active y un camión Ford con semirremolque colisionaron de manera frontal. La violencia del impacto motivó la inmediata intervención de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, personal de la Policía Vial y agentes de Vialidad.

Uno de los ocupantes del automóvil falleció en el acto. El segundo, que había sido rescatado con vida, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde horas más tarde se confirmó su deceso pese al intenso trabajo del equipo médico.

De acuerdo con la información oficial, los dos hombres que viajaban en el auto eran oriundos de Las Flores y de San Miguel del Monte. Las víctimas fueron identificadas como Lucas Javier Loyza, de 35 años y residente en Las Flores, y Juan Antonio Reinoso.