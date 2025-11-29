Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3

Aprehendieron a un hombre por el hurto de dinero en un micro rumbo a Retiro
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Ya son dos los fallecidos.Información general29/11/2025NdA
Este sábado por la tarde se confirmó el fallecimiento del hombre que permanecía internado en estado crítico luego del violento accidente ocurrido en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 183. Con esta nueva muerte, ya son dos las víctimas fatales que dejó el siniestro vial registrado pasadas las 14.
El choque se produjo en una curva del trazado cuando un automóvil Nissan March Active y un camión Ford con semirremolque colisionaron de manera frontal. La violencia del impacto motivó la inmediata intervención de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, personal de la Policía Vial y agentes de Vialidad.
Uno de los ocupantes del automóvil falleció en el acto. El segundo, que había sido rescatado con vida, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde horas más tarde se confirmó su deceso pese al intenso trabajo del equipo médico.
De acuerdo con la información oficial, los dos hombres que viajaban en el auto eran oriundos de Las Flores y de San Miguel del Monte. Las víctimas fueron identificadas como Lucas Javier Loyza, de 35 años y residente en Las Flores, y Juan Antonio Reinoso.
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Por Lucas Moyano, Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
Acompañaron en el acto familiares y amigos de las víctimas.
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
El detenido quedó alojado en dependencia policial.
Cuenta con las cifras actualizadas de siniestros viales.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Afortunadamente los tres están fuera de peligro.
Funcionarios, artistas y trabajadores de la cultura de toda la provincia participaron de una jornada de debate y planificación para fortalecer políticas culturales.
Con reconocimientos y emoción.
Informaron que la investigación seguirá en curso.
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Ya son dos los fallecidos.