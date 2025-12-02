La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.
Jornada de testeo voluntario por el Día Mundial de Respuesta al VIH
Esta mañana, el hall del Complejo Cultural San Martín fue escenario de una jornada abierta de testeo voluntario de HIV y sífilis, organizada en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre.
Durante la actividad, equipos de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” desarrollaron acciones de control, promoción y prevención, además de acompañar a las personas que se acercaron a realizarse los estudios.
Asimismo, se llevaron adelante propuestas lúdicas para abordar la temática desde distintas perspectivas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y promover una mirada más integral sobre la salud sexual. También se entregó folletería específica y se respondieron consultas del público.
Cabe recordar que en 2025 la efeméride se desarrolla bajo el lema “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al SIDA”, una consigna que apunta a reforzar la conciencia colectiva sobre el VIH, rendir homenaje a quienes viven con el virus y subrayar la importancia de sostener el apoyo social y sanitario para su prevención y tratamiento.
