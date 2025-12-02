El Gobernador ratificó la necesidad de que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento

Hoy en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el gobernador Axel Kicillof convocó a miembros del gabinete provincial, legisladores, intendentes -entre ellos el jefe comunal de Azul Nelson Sombra- y representantes gremiales para reafirmar la necesidad de que la Legislatura Provincial apruebe la Ley de Financiamiento.

“La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la Provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”-enfatizó.

Al respecto, el Gobernador explicó que “tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas. Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la Provincia”.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”-indicó Kicillof.

En ese sentido, remarcó que “se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”.

“Además, para brindar certidumbre a los distritos, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda, brindando previsibilidad para que puedan organizar las cuentas públicas durante el periodo que viene”-añadió el mandatario provincial.