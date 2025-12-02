El Gobernador ratificó la necesidad de que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento

Con reconocimientos y emoción.
Hoy en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el gobernador Axel Kicillof convocó a miembros del gabinete provincial, legisladores, intendentes -entre ellos el jefe comunal de Azul Nelson Sombra- y representantes gremiales para reafirmar la necesidad de que la Legislatura Provincial apruebe la Ley de Financiamiento.
“La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la Provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”-enfatizó.
Al respecto, el Gobernador explicó que “tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas. Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la Provincia”.
“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”-indicó Kicillof.
En ese sentido, remarcó que “se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”.
“Además, para brindar certidumbre a los distritos, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda, brindando previsibilidad para que puedan organizar las cuentas públicas durante el periodo que viene”-añadió el mandatario provincial.
Funcionarios, artistas y trabajadores de la cultura de toda la provincia participaron de una jornada de debate y planificación para fortalecer políticas culturales.
Además informó que la Ley Fiscal Impositiva en la Legislatura bonaerense.
La Municipalidad entregó materiales para la reconstrucción de una vivienda afectada por un incendio
Los insumos fueron gestionados ante el gobierno provincial.
El taller de Barbería es una propuesta gratuita que ya cuenta con cupos completos y busca ampliar oportunidades de formación.
El Municipio realizó una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos con la modalidad de EcoCanje mediante el intercambio por chips de poda.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Aprehendieron a un hombre por el hurto de dinero en un micro rumbo a Retiro
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Falleció el accidentado que permanecía en grave estado tras el choque en Ruta 3
Ya son dos los fallecidos.
El caso quedó esclarecido.
La Provincia oficializó el nuevo horario de atención bancaria para la temporada de verano.
El ilícito fue cometido en 2022.
Choque en calles Constitución y Bolívar
El hombre que circulaba en la moto fue llevado al nosocomio local.