Azul celebró los 30 años del Programa Más Vida

Esta mañana, el SUMAC fue escenario de un emotivo encuentro por el 30° aniversario del Programa Más Vida en Azul. La jornada reunió a manzaneras, trabajadoras vecinales y referentes comunitarios, en un espacio de intercambio sobre experiencias, desafíos y logros alcanzados en estas tres décadas de trabajo territorial.

El acto contó con la presencia del intendente Nelson Sombra; Karina Pérez y Cristina Olmos, coordinadora e integrante del equipo técnico del Plan Más Vida de la Provincia; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan José Zurro; y la coordinadora local del programa, Marcela Giménez.

Durante el encuentro, se destacó el rol clave del trabajo conjunto entre Estado y comunidad. Las participantes remarcaron la importancia de las redes locales y de la articulación entre Municipio y barrios para responder a las necesidades de las familias y fortalecer las políticas alimentarias.

En su mensaje, el intendente Sombra subrayó el valor del programa y el compromiso de quienes lo sostienen desde sus inicios. “Es una emoción enorme tener este tipo de iniciativas. Este programa ha trascendido en el tiempo y es muy efectivo al momento de contener a las personas. Son 30 años de compromiso, esfuerzo, solidaridad y amor”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal comentó que, según el director bonaerense de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello, Azul es uno de los municipios con mejor desempeño en la implementación del plan. “Eso es gracias a ustedes y a Marcela Giménez, que se ha puesto este trabajo al hombro durante décadas. No tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes y para la Provincia por sostener este programa”, agregó.

Por su parte, Karina Pérez valoró el compromiso sostenido a lo largo del tiempo: “Estamos muy contentas de haber transitado esta jornada. Hay mujeres maravillosas acá y en el equipo técnico de Más Vida. Agradecemos profundamente estos 30 años de acompañamiento a los vecinos del barrio”.

Reconocimientos y cierre festivo

En el marco del aniversario, se reconoció la labor social de Teresa Martínez, Olga Hermida, Liliana Dinapole, Elsa Pardiño, Isabel Jataf, Susana Meza, Mirta Márquez, Emilce Borda, Celia Georgetti, María de los Ángeles Cerdeiro, Eulalia Ochandategui, Susana Ramos, Elba Ferreyra, Stella Maris Luna, Norma González, María del Carmen García, Eva Cordido, Claudia Ksiozek, Blanca Aliberti, Elba Cambon y Zulma Fernández.

Además, se entregaron certificados a Patricia López, María Leiva, Norma Toledo, Josefa Berestein, Yolanda Arbio, Sandra Vogel, Margarita Giancovich, María Ruiz, Claudia Aguirre, Mirta Gaitán, María Collova, María Scotti, Andrea Vera, Marcelo Ibarra, Susana Ramos, Ana Pinada, Nelly Cortez, Noemí Morón, Nancy Goycochea y Élida Soler.

La celebración concluyó con un almuerzo compartido, la proyección de una pieza audiovisual con momentos significativos del programa y el tradicional festejo con torta.