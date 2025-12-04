Según informaron la investigación en torno al hecho continúa.
En la madrugada de este jueves, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles San Martín y Castellar, en Azul.
Según informaron fuentes oficiales, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Twister 125 cc, conducida por Santiago Goñi, de 18 años, quien viajaba acompañado por Floriana Islas, también de 18; y un camión Iveco modelo 170E 28MLL, guiado por Javier Esteban Schechtl, de 46 años.
Por motivos que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron, provocando que los dos ocupantes de la moto sufrieran lesiones que, de acuerdo al informe médico, no revisten riesgo de vida. Los jóvenes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Pintos para su atención.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas y Policía Científica realizando las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 2, a cargo del Dr. Carballo, del Departamento Judicial Azul.
Accidente vial en calles San Martín y Castellar: dos jóvenes fueron llevados al hospital
Los vehículos involucrados fueron una moto y un camión.