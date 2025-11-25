Detuvieron a un hombre de 61 años por una condena firme de tres años de prisión

Este martes, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante una orden de detención en la intersección de calles Belgrano y España, en cumplimiento de un oficio judicial.

El operativo tuvo como resultado la detención de Adrián Loustau, de 61 años, quien debía cumplir una pena única firme de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de la causa caratulada “Violación de domicilio, lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.

Desde la dependencia policial informaron que, tras su aprehensión, el detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado. El magistrado interviniente, Dr. Héctor Torrens, titular del Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial Azul, dispuso que Loustau permanezca alojado en sede policial.