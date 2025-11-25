Identificaron al hombre hallado sin vida en el Parque Industrial I

En la mañana de este martes, personal policial se hizo presente en el Parque Industrial I de Azul tras un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre una situación de gravedad. Al llegar, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin signos vitales.

De inmediato se iniciaron las actuaciones correspondientes, bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la UFI Nº 6, del Departamento Judicial Azul.

Horas más tarde, y tras las primeras tareas investigativas, se logró identificar al hombre como Facundo Duca, de 29 años, con domicilio en nuestra ciudad.

Líneas de acompañamiento y asistencia

Ante hechos de esta naturaleza, se recuerda que existen servicios de atención y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones de crisis o malestar emocional:

• Emergencias: 911 / 107

• Atención Primaria de la Salud (APS): 2281-316798

• Consultorios externos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”: 2281-412097

• Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”: 2281-423640

• Centro Provincial de Atención (CPA): 2281-434096

• Línea provincial de acompañamiento: 0800-222-5462

• Línea nacional: 0800-999-0091 (Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte)

Estas líneas brindan contención, orientación y apoyo, tanto a quienes lo necesiten como a su entorno cercano.