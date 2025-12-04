La justicia le dijo que no a los concejales de La Libertad Avanza de Azul

El juez Pablo Quaranta resolvió este jueves rechazar la medida cautelar presentada por La Libertad Avanza (LLA), que buscaba suspender la aplicación del Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo municipal. La presentación del espacio político argumentaba que el decreto implicaba una “arrogación de la suma del poder público” y un “gobierno por decreto” sin aval legislativo.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la cautelar pretendía detener un conjunto de decisiones que forman parte de la política de recursos y gastos del municipio. Advirtió que suspender el decreto “en bloque” podría desarticular medidas clave como la reducción de erogaciones, la donación parcial de haberes políticos, la limitación de horas extras y la disminución de contrataciones, lo que —según señaló— tendría un eventual impacto en el equilibrio fiscal y en la prestación de los servicios públicos.

El juez también remarcó que, en este tipo de decisiones, debe primar la prudencia cuando se trata de medidas que pueden afectar el interés público.

En ese marco, consideró que para suspender un acto general dictado por autoridad competente se requiere un estándar más elevado que simples afirmaciones genéricas. Según fundamentó, la presentación no logró demostrar de manera suficiente ni la verosimilitud del derecho invocado ni un peligro en la demora concreto que habilite la suspensión del Decreto 1614/24 y sus prórrogas.

De este modo, el Decreto de Emergencia Económica continúa vigente mientras avanza el proceso judicial iniciado por La Libertad Avanza.