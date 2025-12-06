Incendio de un colectivo

Inmediatamente advirtieron que el micro se estaba prendiendo fuego.

Incendio

Este sábado se incendió un micro de Athletic que trasladaba a Tapalqué a las divisiones inferiores del club. Afortunadamente, quienes viajaban advirtieron la situación a tiempo y pudieron descender rápidamente del vehículo.

No se registraron personas lesionadas; solo hubo daños materiales.

