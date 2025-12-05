El operativo se realizó en conjunto con efectivos de Trenque Lauquen.
Azul recuperó más de 15 toneladas de residuos electrónicos en las jornadas RAEE 2025
Azul logró recuperar más de 22 mil kilos de residuos electrónicos durante 2025, reduciendo su impacto ambiental y potenciando la reutilización tecnológica.Información general05/12/2025NdA
El Municipio de Azul informó que, a lo largo de las cuatro jornadas de Recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) realizadas durante 2025, se lograron recuperar miles de kilos de materiales en desuso, evitando que terminaran en el relleno sanitario o arrojados en la vía pública.
El resultado fue posible gracias al compromiso de vecinos y vecinas que acercaron sus aparatos, al trabajo coordinado de la Dirección de Ambiente, la cooperativa de trabajo CoopArSI y al Convenio de Recolección y Tratamiento firmado entre la comuna y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Tras cada jornada, CoopArSI realiza el testeo y diagnóstico de los equipos recibidos. Aquellos que pueden ser reacondicionados vuelven al circuito comercial; otros se destinan a donaciones. En los casos en que la recuperación no es posible, los aparatos se desarman y se transforman en materia prima para distintos procesos productivos, integrándose a nuevas cadenas de valor.
Más de 15.000 kilos procesados
Durante 2025, se procesaron más de 15.000 kilogramos de residuos electrónicos, entre ellos computadoras de escritorio, notebooks, impresoras, reductores de papel, equipos de música, ventiladores, televisores, cámaras de vigilancia y diversos aparatos eléctricos en desuso.
Este volumen representa un impacto ambiental significativo, al tratarse de materiales con componentes peligrosos como metales pesados, plásticos y sustancias químicas complejas. La iniciativa permitió reducir el impacto ambiental, generar valor económico y social a partir de materiales desechados y fortalecer una comunidad local más comprometida con la sostenibilidad.
Destino de otros materiales
Por otra parte, unos 7.000 kilogramos de materiales recolectados fueron enviados a la Unidad Nº 38 de Sierra Chica para su incorporación al Programa de Disposición y Reutilización de Tecnología en Desuso.
Entre estos elementos se contabilizaron:
200 impresoras
112 monitores
113 televisores
101 CPU
31 teclados
10 VHS
21 electrodomésticos
17 DVD
5 monitores y TV LED
3 microondas
2 aspiradoras
1 registradora
3 notebooks
5 equipos de música y radios
1 extractor de aire
5 fax
157 artículos varios
El Municipio destacó que estas jornadas continuarán desarrollándose como parte de una política sostenida para promover el reciclado, la economía circular y el cuidado del ambiente en Azul.
