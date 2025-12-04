Comenzaron las clases abiertas de boxeo en el marco del Campeonato Nacional de Cadetes

Esta mañana dieron inicio en el Parque Municipal las clases abiertas y gratuitas de boxeo organizadas en el marco del Campeonato Nacional de Cadetes que se desarrolla esta semana en Azul.

Las actividades están a cargo de Daniel Rafael González, jefe de selecciones nacionales de boxeo, y se dictan de lunes a sábado de 9:45 a 10:45 en la cancha de básquet del Parque Municipal. El último encuentro será el domingo, en el sector Cacique Catriel del Balneario Municipal, en el mismo horario.

La propuesta está destinada a personas de todas las edades y se recomienda asistir con el material de boxeo correspondiente. La iniciativa es impulsada por la Dirección Municipal de Deportes, la Academia de Boxeo de Azul, Athletic Club y la Federación Argentina de Box, que invitan a la comunidad a participar de esta experiencia formativa y abierta.