Choripán, Los del Rayo y Clash Royal: los primeros campeones del Básquet 3x3

Ayer, en la cancha del Parque Municipal, culminó la primera edición de la Liga Municipal de Básquet 3x3, un certamen impulsado por la Municipalidad de Azul que reunió a jóvenes deportistas en una propuesta competitiva y recreativa. Durante la jornada se disputaron los cruces definitorios que consagraron a los primeros campeones del torneo.

En la categoría Sub 13, el equipo Choripán se quedó con el título, mientras que The Kings obtuvo el subcampeonato.

En la Copa de Plata, el primer puesto fue para Los del Rayo, en tanto que Rodilla se ubicó en el segundo lugar.

Por su parte, en la Copa de Oro, el equipo Clash Royal se consagró campeón y Aura resultó subcampeón.

Desde la Municipalidad de Azul informaron que esta nueva edición del básquet 3x3 continuará formando parte de las actividades de las escuelas deportivas en Azul Verano y se sostendrá durante todo el año 2026, fortaleciendo la participación juvenil y el desarrollo del deporte en la ciudad.