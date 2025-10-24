Reconocimiento a los medallistas azuleños de los Juegos Bonaerenses 2025

Esta mañana en el Complejo Cultural San Martín se realizó el acto de reconocimiento a los medallistas azuleños que obtuvieron premios en los Juegos Bonaerenses 2025, tanto en las áreas de cultura como de deportes, en sus distintas categorías.

Durante la ceremonia, se entregaron diplomas a los ganadores y se proyectaron videos que reflejaron la experiencia vivida por la delegación local en la final provincial desarrollada en Mar del Plata. Participaron del encuentro los competidores, profesores y familiares.

La recepción de los medallistas y la entrega de distinciones estuvieron a cargo del intendente Nelson Sombra, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, el director de Cultura Juan Manuel Cabral, el director de Deportes Macedonio Marcovecchio y el referente del certamen en Cultura Marcelo Ibarra.

En su mensaje, Sombra destacó la importancia del trabajo conjunto y el valor humano de la delegación:

“Es una alegría enorme, una emoción y un orgullo lo que le han transmitido a toda la comunidad de Azul. El deporte, la cultura, la disciplina, el compañerismo y la solidaridad son el camino que necesitamos transitar como azuleños y azuleñas”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal subrayó que este año la participación local marcó un récord histórico, con 327 integrantes en la comitiva. “Orgullosamente azuleños con todas las medallas que han traído, pero fundamentalmente por la delegación que pudo participar este año. Estamos felices, contentos y orgullosos de cada uno y cada una de ustedes”, agregó, y pidió un aplauso especial para los profesores y coordinadores.

Los protagonistas

Los Juegos Bonaerenses 2025 se desarrollaron del 13 al 18 de octubre en Mar del Plata, donde la delegación de Azul alcanzó un total de 19 medallas, distribuidas de la siguiente manera:

Oro: Helena Gracia Usunoff (atletismo PCD 100 m), Valentina Arias (natación PCD 50 m libre), Leandro Tomás Ferraro (literatura sub18), Valentino López (tenis de mesa PCD 18+ intelectual) y equipo Sub16 femenino de hockey.

Plata: Ayrton Roldán (acuatlón sub18), Luca Tuminaro y Juan Domina (beach vóley sub18), y Sub18 escolar fútbol masculino.

Bronce: Santiago Vivas (acuatlón sub16), Ignacio Lizarraga (natación PCD), Joaquín Minvielle (canotaje sub16), Albertina Fitte (salto en largo sub16), Alfredo Vaisman (tenis de mesa adultos mayores), Ema Morillo y Morena Stutz (natación sub16), Lautaro Redigonda y Milo Leiva (tenis dobles sub14), Grupo Diversos (danza teatro PCD), equipo Sub14 femenino de hockey y Sub14 escolar femenino.

El encuentro cerró con un reconocimiento colectivo a todos los participantes que, más allá de los resultados, representaron con compromiso y entusiasmo a la comunidad de Azul.