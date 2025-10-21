Increíble: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) negó que la Ruta Nacional N° 3 presente deterioro en su paso por Azul y calificó como “infundado” el reclamo presentado por la Municipalidad. La afirmación forma parte de la respuesta oficial que el organismo presentó ante la Justicia, en el marco del amparo impulsado por el municipio para exigir obras y mantenimiento sobre uno de los tramos más transitados y cuestionados de la provincia.

El escrito, firmado por el abogado Leandro Nicolás Sverdlik —representante legal de la DNV—, rechaza “todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la comuna” y sostiene que el organismo nacional no ha abandonado el mantenimiento de la carretera. Incluso, solicita que el Municipio aporte “pruebas fotográficas” o documentación que respalde sus denuncias sobre el mal estado de la traza.

“Sin pozos, sin deterioro y sin responsabilidad”

Según la presentación judicial, Vialidad Nacional considera que las acusaciones de Azul son “livianas” y “sin sustento probatorio”. Niega la existencia de deformaciones, pozos, falta de señalización o banquinas en mal estado y, en cambio, atribuye los siniestros viales a “negligencia o impericia de los conductores” y al mal estado de los vehículos que circulan por la ruta.

En un párrafo que llamó la atención, el organismo llegó a sostener que “la siniestralidad es producto de la conducta de los usuarios” y no de las condiciones del camino.

Argumento político en una causa judicial

De forma inédita, Vialidad incorporó en su defensa un argumento político: recordó que el presidente Javier Milei —quien propuso “la abolición de la obra pública”— obtuvo más del 57% de los votos en Azul, lo que, según el escrito, “zanjó la discusión sobre el rol del Estado en materia de infraestructura”.

En su descargo, la DNV explicó que el tramo comprendido entre los kilómetros 244 y 307 estuvo bajo contrato de obra con la empresa CV1 Concesionaria Vial S.A., encargada de realizar tareas de bacheo y reparación. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, el contrato fue modificado y la obra recibió su recepción provisoria y definitiva, por lo que la responsabilidad del mantenimiento pasará próximamente a Corredores Viales S.A., concesionaria del “Tramo VII”.

El organismo reconoció que el país atraviesa una “etapa de transición” en materia de obra pública, pero aseguró que la situación “se normalizará” cuando se adjudique el Tramo Sur dentro de la Red Federal de Concesiones, actualmente en proceso de licitación.

Pide rechazar el reclamo de Azul

Finalmente, Vialidad Nacional solicitó que el amparo presentado por la Municipalidad de Azul sea rechazado en todas sus partes, con imposición de costas a la parte demandante. Además, planteó la reserva del caso federal en caso de que el fallo no le resulte favorable.

El organismo reiteró que no existe “abandono ni falta de mantenimiento” sobre la Ruta 3 y calificó la demanda municipal como un planteo basado en “afirmaciones dogmáticas sin pruebas concretas”.

Con esta presentación, la causa judicial —que busca determinar responsabilidades y eventuales medidas de reparación sobre el estado de la Ruta Nacional 3— continúa su curso en el juzgado interviniente, mientras los vecinos y automovilistas que transitan a diario por la zona mantienen una percepción muy distinta sobre las condiciones reales del camino.

Video filmando en septiembre de 2025 en ruta 3 en la jurisdicción Azul