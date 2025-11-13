Recuperan una moto robada

La Policía de Azul logró recuperar un motovehículo sustraído durante la madrugada, en un hecho caratulado como Hurto Agravado (vehículo dejado en la vía pública), con intervención de la UFI N° 13, a cargo del Dr. Adrián Peiretti.

Un vecino denunció que al finalizar su jornada laboral en el frigorífico —ubicado en calle Las Flores Norte y 319— constató que desconocidos habían sustraído su motocicleta, una Honda Titán 150 cc, que había dejado estacionada fuera del predio de la empresa, sin candado ni sistema de alarma.

A partir de diversas tareas investigativas realizadas por personal del GTO de la Comisaría Primera, se logró identificar al presunto autor del hecho: Julián Ricardo González, alias “El Pata”, de 28 años, quien habría estado ofreciendo la motocicleta a la venta a través de las redes sociales. La investigación también permitió establecer que el rodado se encontraba oculto en un campo denominado “San Michel”, donde reside un menor de 16 años.

Con el consentimiento correspondiente, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y procedieron al recupero de la motocicleta, la cual fue posteriormente reconocida por su propietario.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, tanto González como el menor fueron notificados de las actuaciones en el marco de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal, en este último caso en presencia de su progenitor.